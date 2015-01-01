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राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस पर सराहनीय पहल:कर्मचारियों ने परिसर में लगाए पौधे

डोंगरगांव10 मिनट पहले
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राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के उपलक्ष में शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय डोंगरगांव में कर्मचारियों द्वारा लगाए गए पौधों से पूरा अस्पताल ही गार्डन बन चुका है।

औषधालय में तुलसी, वटवृक्ष, नीम, पीपल, मीठी नीम, कबीट, इमली, ग्वारपाठा आदि पौधे लगाए गए हैं। कर्मचारी कृष्णपाल सिंह झाला एवं किरण शर्मा द्वारा पौधों की नियमित देखभाल की जा रही हैं।

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