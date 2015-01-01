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परेशानी:खरीदी केंद्रों में धान जाम, बारदाने की कमी

डोंगरगांव3 घंटे पहले
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  • उठाव नहीं, केंद्रों में धान रखने के लिए कम पड़ने लगी जगह, खरीदी हो सकती है प्रभावित

क्षेत्र की सोसायटियों में धान का परिवहन नहीं होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। जानकारी के अनुसार बीते सप्ताह में अधिकांश सोसायटियों में लिमिट से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। जिससे कई सोसायटियों में जगह की कमी के कारण भंडारण में दिक्कत हो रही है। वहीं परिवहन शुरू नहीं होने से स्टॉक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। शीघ्र ही उठाव शुरू नहीं हुआ तो खरीदी पर ब्रेक लग सकता है। उठाव को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है।
सोसायटियों के बंफर लिमिट को बढ़ा दिया गया है आश्चर्य कि बात तो यह है कि बंफर लिमिट से अधिक खरीदी होने के बाद भी धान का उठाव नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि धान के ट्रांसपोर्ट को लेकर मार्कफेड सांठगांठ कर शासन को चूना लगाने की तैयारी में हैं। धान केंद्र खरीदी केंद्रों से संग्रहण केंद्रों तक धान लाने के बजाय सीधे मिलरों को देकर ट्रांसपोर्टरों को फायदा कर फर्जी बिल बनाने की तैयार की जानकारी मिली है।
उठाव नहीं होने से धान खरीदी होगी बाधित: सोसायटियों में उठाव नहीं होने से जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। कई सोसायटियों में आने वाले किसानों के धान को रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे में धान बेचने के लिए किसानों को समस्या उठानी पड़ सकती है। सोसायटियों में पहले ही बारदाना की समस्या से जूझ रहेै। अब परिवहन नहीं होने से किसानों की समस्या बढ़ गई है।

पटवारियों की हड़ताल से रकबा सुधार में बाधा
पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से किसानों की जमीनों का रकबा में सुधार नहीं होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों की अनिश्चितकालिन हड़ताल के कारण किसान अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के चक्कर काटते रहे हैं। कई किसान बुआई का रकबा कम होने एवं त्रुटियों का संशोधन नहीं होने धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। वहीं खाद्य अधिकारी राबिया खान ने बताया कि बारदाना की मांग को देखते हुए प्रस्ताव भेजा गया है, जल्द ही बारदाना सोसायटियों में पहुंच जाएगा और कुछ-कुछ सोसायटियों में धान का उठाव शुरू हो गया है। जल्द ही सभी सोसायटियों में धान का उठाव शुरू हो जाएगा।

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