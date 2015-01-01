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कार्रवाई:त्योहारी व्यवस्था देखने निकले एसडीएम, मिली एक्सपायरी डेट वाली कोल्ड ड्रिंक, किया जब्त

डोंगरगांवएक दिन पहले
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  • पटाखा दुकान, होटल, मिठाई दुकान, पार्किंग व्यवस्था का लिया जायजा

त्योहारी सीजन आते ही बाजारों में मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है जिससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए प्रतिष्ठानों में मिलावटी मिठाइयां बनाने का खेल चालू हो जाता है जिसको रोकने के लिए प्रशासन अपनी ओर से सतर्कता बरती रहती है। बुधवार की सुबह से ही डोंगरगांव के नए और एसडीएम हितेश पिस्दा ने नगर में पैदल मार्च निकालकर मिठाई दुकान, होटलों में जाकर मिठाई की गुणवत्ता के साथ-साथ किचन की साफ-सफाई, गैस सिलेंडर का प्रयोग एवं कोविड-19 के नियमों का पालन ना करने वालों को समझाइश देने के साथ ही उन पर चालानी कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट वाले पेय पदार्थ एवं कोल्ड ड्रिंक को जब्त किया गया। एसडीएम के साथ नगर पंचायत सीएमओ अनुभव सिंह, तहसीलदार शिव कुमार मरकाम, एसआई प्रदीप कंवर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंगेश्वरी कचलाम, नेमीचंद पटेल, एआरआई कमल कोठारी, सफाई इंचार्ज गोलू रगड़े एवं नगर पंचायत, पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी की टीम बनाकर नगर के होटलों में साफ-सफाई एवं कोविड-19 के नियमों का पालन ना करने पर मेन रोड न्यू योगेश दोसा एंड चाट कार्नर में दस हजार रुपए, पुराना तहसील परिसर के पास योगेश दोसा में पांच हजार रुपए, गौतम होटल में पांच हजार रुपए का चालान काटकर दंडित किया। कार्रवाई करते हुए राहुल स्वीट्स पहुंचे अधिकारियों ने गंदगी देखकर वहां भी पांच हजार रुपए का चालान काटा, जिसको देखकर स्वीट्स के मालिक और एसडीएम से तीखी बहस करते हुए ज्यादा चालान काटने का विरोध करते हुए शुल्क ना देने को लेकर गहमागहमी हुई आखिर में शुल्क देने को लेकर बात बनीं और आगे ऐसे गलती न करने को लेकर माफी मांगी।

पार्किंग की व्यवस्था नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने कहा
एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए कहा कि इस मामूली चालान काटकर समझाइश दी जा रही है अगली बार लापरवाही करते पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जवाबदारी स्वयं प्रतिष्ठान मालिक की होगी। मुख्य मार्ग में बाजार के पास ही काम्पलेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, युनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, होटल पारस पैलेस एवं राजधानी होटल है किंतु यहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण गाड़ियां मुख्य मार्ग तक आने से एक साइड रोड पूरा बंद हो जाता है जिससे आने-जाने में काफी परेशानी होती है जिसको देखते हुए एसडीएम ने काफी नाराजगी जाहिर की और तुरंत बैंक के मैनेजर एवं अन्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को बुलाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए फटकार लगाई जिसे देखते हुए आसपास के व्यापारियों ने कहा कि इनके कारण यहां जाम लग जाता है।

ज्यादा प्रदूषण करने वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध
मैदान में लगे पटाखों की दुकान में जाकर सभी दुकानदारों को समझाइश देते हुए शासन के निर्देशों का पालन करने को कहा। जिसमें बहुत अधिक आवाज वाले पटाखे, लड़ी एवं ज्यादा प्रदूषण करने वाले पटाखों को ना बेचने पर प्रतिबंध की जानकारी दी। जिसका उपयोग करने से प्रदूषण फैलेगा और कोविड के मरीजों को सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत होगी जिससे खतरा और बढ़ सकता है। जिस पर पटाखा व्यापारियों ने शासन के निर्देश का पालन करने एवं प्रशासन का समर्थन करने की बात कही। खाद्य अधिकारी पटेल एवं कचलाम ने बताया कि सभी होटलों एवं मिठाई दुकानों से सभी प्रकार के मिठाइयों के सैंपल ले लिए गए हैं। उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा और मिलावट पाए जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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