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आयोजन:खेल को सीखने से बच्चों का शारीरिक एकाग्रता, मनोबल का विकास होता है

डोंगरगढ़एक घंटा पहले
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  • मार्शल आर्ट की ग्रेडिंग परीक्षा में 37 बच्चों ने हासिल किया बेल्ट

ऑन द राइस मार्शल आर्ट के बैनर तले होने वाले बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा कोविड-19 के चलते स्थगित हो गई थी। अनलॉक होने के बाद दो पाली में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में मार्शल आर्ट के छात्रों ने हिस्सा लेते हुए अपने खेल का प्रदर्शन किया। परीक्षा में 37 बच्चों ने हिस्सा लिया और कलर बेल्ट ग्रेडिंग व ब्लैक ग्रेडिंग परीक्षा टेस्ट लिया गया। संस्था में दो नए ब्लैक बेल्ट परीक्षा में शामिल हुए। मुकेश साहू ब्लैक बेल्ट फर्स्ट राउंड व गौरव राव ने ब्लैक बेल्ट परीक्षा में अपना प्रमाण-पत्र हासिल किया। ऑन द राइस मार्शल आर्ट एकेडमी के संचालक अरूण मिश्रा व कोच मुकेश साहू ने सभी छात्रों को ग्रेडिंग प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस खेल को सीखने से बच्चों का आत्मविश्वास व शारीरिक स्थिरता, मानसिक एकाग्रता, मनोबल बुद्धि का विकास होता है। कराते के छात्र अपने कौशल और प्रतिभा को विषयों के परिणामों को देख व समझ पाता है कि वह अपने आप में कितना परिपक्व हुआ है। छात्रों के माता-पिता ने भी कहा कि यह करात मार्शल आर्ट करने से बच्चों में उत्तेजना बुद्धि का विकास व अपने सभी कार्यों को करने के लिए आत्मविश्वास आता है। उनकी इम्यूनिटी पावर व शारीरिक विकास तेजी से होता है। इसलिए बच्चों के लिए यह खेल महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए खेल की भी अहम भूमिला होती है। यह परीक्षा प्रत्येक छह माह में आयोजित होती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते देरी हुई है। इस दौरान इंद्र साहू, चारू वर्मा, संचालक अरूण मिश्रा, कोच मुकेश साहू उपस्थित रहे।

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