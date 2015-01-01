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जांच शुरू:कोर कटिंग मशीन लेकर सीसी रोड की जांच करने पहुंचे अफसर

डोंगरगढ़16 घंटे पहले
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  • एस्टीमेट के अनुरूप निर्माण नहीं होने की शिकायत पर नगरीय प्रशासन से चलित प्रयोगशाला की गाड़ी लेकर पहुंची टीम

वार्ड 20 के आदर्श नगर में 2019 में बनी सीसी रोड में इस्टीमेट के अनुरूप निर्माण नहीं होने की शिकायत पर गुरुवार को नगरीय प्रशासन कार्यालय दुर्ग से चलित प्रयोगशाला की गाड़ी लेकर अफसरों की टीम जांच के लिए पहुंची। मामले की शिकायत सीएमओ हेमशंकर देशलहरा ने की है। संयुक्त संचालक एसके दुबे, ईई प्रमोद कुमार दुबे ने सीएमओ देशलहरा, तत्कालीन इंजीनियर रितेश स्थापक व ठेकेदार राजा शर्मा की मौजूदगी में जांच शुरू की। इस दौरान कोर कटिंग मशीन से 4 स्थानों पर मटेरियल का सैंपल लिया गया और सभी स्थानों पर 8 इंच मटेरियल पाई गई। सड़क निर्माण के इस्टीमेट में 8 इंच मोटाई से ही निर्माण होना था। जबकि सीएमओ ने आरोप लगाते हुए जेडी से शिकायत की थी कि एस्टीमेट के अनुरूप निर्माण नहीं हुआ है और कम लागत से काम कराकर पूरा बिल निकाल लिया गया है। कोर कटिंग मशीन से सैंपल लेने के बाद मोटाई में ठेकेदार को क्लीनचिट मिलना तय है। मामले की शिकायत सीएमओ व ठेकेदार के बीच विवाद से देखा जा रहा है। क्योंकि नगर पालिका के विकास कार्यों में अनियमितता को लेकर राजा शर्मा ने शासन से शिकायत की है और इसकी जांच चल रही है। इधर सीएमओ ने पहले तो आदर्श नगर में सड़क निर्माण नहीं होने का आरोप लगाते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया। जब सड़क निर्माण प्रमाणित हो गया तब मापदंड के अनुरूप नहीं बनने की शिकायत कर दी। सीएमओ की शिकायत में ही विरोधाभास देखने को मिला।

पूर्व पार्षद व वार्डवासी भी बोले, हुआ है निर्माण
2019 के अंत में करीब 1 लाख 65 हजार रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण हुआ था। परंतु सीएमओ ने निर्माण के बगैर राशि आहरण का आरोप लगाते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया। जबकि पूर्व पार्षद लक्ष्मी शांडिल्य समेत वार्ड के अशोक डे, रमेश गजेंद्र, डॉ. बाला, अमित डे का कहना है कि वार्ड में सड़क निर्माण हुआ है और यह प्रमाणित भी हो गया। मामले में सीएमओ ने जांच से पहले ही ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर कराने की अनुमति शासन से मांगी थी जबकि जांच ही नहीं हुई थी।

कोर कटिंग सैंपल व इस्टीमेट का करेंगे मिलान
कोर कटिंग मशीन से चार स्थानों पर सैंपल लेने के बाद संयुक्त संचालक व जांच अधिकारी एसके दुबे ने बताया कि सैंपल में 8 इंच मोटाई मिली है। इस्टीमेट व पूरी फाइल को देखने के बाद ही कोर कटिंग से मिलान किया जाएगा। 2019 में सीसी रोड निर्माण के लिए नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अपनाकर निविदा निकाली गई थी। निर्माण का टेंडर जय अंबे फर्म को मिला। निर्माण पूर्ण होने के बाद कोर कटिंग व सत्यापन तथा मूल्यांकन के बाद ही फर्म को बिल का भुगतान किया गया था। तत्कालीन सीएमओ व इंजीनियर को आपत्ति नहीं थी। लेकिन साल भर बाद वर्तमान सीएमओ ने फाइल खोल दी है।

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