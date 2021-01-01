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आत्महत्या:मानसिक रूप से परेशान थे रामकृष्ण मिशन सेवा समिति के अध्यक्ष, कुएं में कूदकर की खुदकुशी

डोंगरगढ़2 घंटे पहले
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  • अविवाहित रहकर विवेकानंद के प्रचार में लगे रहे अध्यक्ष श्रीराम अग्रवाल

पूरी जिंदगी अविवाहित रहकर स्वामी विवेकानंद के प्रचार-प्रसार में लगे रहे रामकृष्ण मिशन सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीराम अग्रवाल ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। वे कुछ समय से बीमारी के चलते मानसिक रूप से परेशान थे। मंगलवार-बुधवार की रात उन्होंने वार्ड 12 स्थित निवास के कुएं में कूदकर जान दे दी। श्रीराम अग्रवाल देर रात घर से निकले। सुबह घर वालों ने इधर-उधर पतासाजी की। कुएं के समीप उनकी चप्पल मिली। तब परिजनों को आशंका हुई। कुएं में लोहे का कांटा डाला गया, कांटा की पकड़ में कपड़ा आया और लाश को कुएं से बाहर निकाली गई। परिजनों को आशंका है कि बीमारी के चलते कुछ समय से परेशान चल रहे थे। इसलिए उन्होंने आत्महत्या की।

उनकी लिखी हुई कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई
श्रीराम अग्रवाल स्वामी विवेकानंद के जीवन से काफी प्रेरित थे। उन्होंने भी जिंदगी भर अविवाहित रहने का निर्णय लिया और विवेकानंद के प्रचार-प्रसार में ही लगे रहे। उनकी लिखी हुई कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। साथ ही रामकृष्ण मिशन सेवा समिति के अध्यक्ष रहते हुए स्कूल-कॉलेजों में रोजाना व्याख्यान देने जाते थे। विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर प्रचार करते रहे।

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