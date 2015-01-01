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मौसम:मौसम ने अचानक ली करवट, खलिहान भीगे, बिजली ट्रिपिंग से लोग हुए परेशान

डोंगरगढ़16 घंटे पहले
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  • खेतों में जारी है कटाई-मिंजाई का काम, जमीन गीली होने से किसान प्रभावित

मौसम ने शुक्रवार शाम अचानक करवट ले लिया। बदली के बाद तेज बारिश हुई। इधर खेतों में धान कटाई व मिंजाई का कार्य जोरों पर है। लेकिन बारिश से खेतों व कोठार में रखे खलिहान भीग गए। इससे किसानों को सीधे तौर पर नुकसान हुआ। बारिश से जमीन भी गीली हो गई है, जिससे किसानी कार्य प्रभावित रहेगा। मौसम बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि मिंजाई के बाद पैदावार खुले में ही रखे हुए हैं, वहीं जिन्होंने मिंजाई नहीं की है, उनके सामने फसलों को सुरक्षित रखना चुनौती बन गई है। इधर देर शाम बारिश के बाद बिजली व सफाई व्यवस्था की भी पोल खुल गई। मौसम बदलते ही बिजली बार-बार ट्रिप होकर बंद होने लगी। तेज हवा नहीं चलने के बावजूद बिजली घंटे भर बंद रही। वहीं बारिश के बाद नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की भी पोल खुल गई। नाली साफ नहीं होने से बारिश के पानी के साथ कचरा सड़कों पर बहने लगा। मौसम बिगड़ने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

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