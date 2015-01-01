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सतर्कता:6 वार्डों में बढ़ा संक्रमण तो कल से कंटेनमेंट घोषित, 2 बजे तक ही खुलेगी जरूरी दुकानें

डोंगरगढ़16 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शहर के कई वार्ड फिर से कंटेनमेंट जोन घोषित हो रहे हैं। गुरुवार को एसडीएम अविनाश भोई ने आदेश जारी करते हुए 6 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, इन वार्डों में 22 नवंबर से लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। कंटेनमेंट वार्डों में दोपहर 2 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। स्थानीय प्रशासन ने वार्ड 3 केदारबाड़ी, वार्ड 10 कालका पारा, वार्ड 12 नरसिंह वार्ड, वार्ड 17 पटेल वार्ड, वार्ड 19 भगत सिंह वार्ड, वार्ड 23 शिवाजी वार्ड को कंटेनमेंट के दायरे में रखा गया है। यहां पर किराना, सब्जी, दूध, फल, फोटोकॉपी, स्टेशनरी व ग्राहक सेवा केंद्र सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेगा। अन्य प्रतिष्ठानें 22 नवंबर से आगामी आदेश तक बंद रहेगी। दीपावली त्यौहार के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जिले भर में सबसे अधिक कोरोना मरीज डोंगरगढ़ शहरी क्षेत्र से सामने आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों में संख्या 250 के पार पहुंच गई है।

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