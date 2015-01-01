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जिले में ऐसी पहली घटना:अक्टूबर में पहुंचा हाथियों का दल, जिले में आठ गांव के 93 किसानों की 25 एकड़ की फसल अब तक कर चुके तबाह

डौंडी3 घंटे पहले
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  • झुंड को खदेड़ने छात्र भी गया था, दंतैल हाथी ने उसे पटक-पटककर मार डाला

हाथियों के दल ने बुधवार रात लिमउडीह गांव में 11वीं कक्षा के छात्र डोमेंद्र धुर्वे (17) को पटक-पटक कर मार डाला। मृतक डोमेंद्र सिंह धुर्वे अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। घटना के बाद मृतक की मां चंपाबाई धुर्वे और पिता हीरासिंह धुर्वे का रो-रोकर बुरा हाल हो रहा था।
पिता हीरा सिंह ने बताया कि बेटा इस साल 11 वीं कक्षा में डौंडी के बालक स्कूल में पढ़ा था। जो कि अपने गांव वालों के साथ हाथी को भगाने के लिए रात 8 बजे के आसपास निकला था। ग्रामीण जगत राम साहू, मिलाप कोरेटी, लखन लाल साहू, प्रीतराम साहू, राजेश यादव, राजेंद्र अरकरा ने बताया कि बुधवार की रात 7 से 8 के बीच हाथी चिंघाड़ते हुए गांव की ओर आ रहे थे। जिसे भगाने गांव के लोग गए हुए थे। जंगल में खाने का कुछ बचा नहीं है, गांव में केला, पपीता, गन्ना लगा है। इसलिए भोजन की तलाश में हाथियों का दल पहुंच रहा है।
यहां पहुंचाया नुकसान: हाथियों ने सुरडोगर आवासपारा के प्रहलाद साहू की बाड़ी व लिमऊडीह के ओम लाल जाड़े के खेत में लगे केला फसल को नुकसान पहुंचाया।

सभी लोग गांव पहुंचे तब पता चला डोमेंद्र नहीं आया
हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के बाद ग्रामीण गांव लौटे। जितने लोग जंगल की ओर गए थे उनका मिलान किया गया। इस दौरान डोमेंद्र नहीं मिला जो कि अपने पांच साथियों के साथ हाथियों को भगा रहा था। ग्रामीण रात करीब साढ़े 10 बजे खेत में टॉर्च लेकर ढूंढने गए, तब गांव से एक किमी दूर खेत पर डोमेंद्र का शव मिला।

झुंड में हाथी लिमउडीह व सुरडोगर की ओर आ रहे थे
अंचल में एक सप्ताह पहले दोबारा आए हाथियों के दल ने बुधवार की रात लिमउडीह और सुरडोगर गांव की ओर आ रहे थे। जिसे जंगल की ओर खदेड़ने के लिए लिमउड़ीह और सुरडोगर के ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चे काफी संख्या में हाथों में टॉर्च लाठी पकड़ कर पटाखे फोड़ने के साथ आग की मशाल जलाकर भगाने में लगे हुए थे। इसी दौरान हाथी दो दल में बंट गए। जिससे भगाने वाले कुछ लोग हाथियों के सामने आ गए। रात होने के कारण हाथी को नहीं देख पाए और इसी बीच हाथियों ने डोमेंद्र को सूंड मे पकड़ लिया और पटक कर मार डाला।

तनाव: पुलिस तैनात हुई तब अफसर पहुंचे मौके पर
सुबह स्थिति तनाव पूर्वक हो रही थी। गांव में पुलिस बल तैनात था। हाथी द्वारा बच्चे को मार डालने की सूचना के बाद कलेक्टर जनमेजय महोबे, एसडीएम ऋषिकेश तिवारी, सीएसपी राजहरा अलीम खान, डौंडी टीआई अनिल ठाकुर व वन विभाग के डौंडी, दल्ली, बालोद, गुरुर के रेंजर, एसडीओ, एसपी डीएफओ भी मौके पर पहुंचे।

घटनाक्रम की कहानी सरपंच की जुबानी
बुधवार शाम को जानकारी हुई कि हाथियों का दल आगे बढ़ते हुए जंगल से लिमऊडीह की ओर आ रहा है, लिमऊडीह और खल्लारीपारा के बीच 500 मीटर की दूरी है, कुछ ही दूर में सुरडोंगर गांव भी है, तीनों स्थानों से निकले लोग समूह में बंटकर हाथियों को भगाने में मूवमेंट के हिसाब से लगे थे। सभी के मन में यह चल रहा था कि गांव में घुस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए हल्ला करेंगे तो सभी 12-13 हाथी भाग जाएंगे। इस उद्देश्य से सभी बांस में कपड़ा लपेटकर मिट्टी तेल में डालकर आग लगाकर निकले ताकि अंधेरे में परेशानी न हो। कुछ दूर तक हाथी को दौड़ाए। तीन दिशाओं में 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ होने से हाथियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और आक्रोशित होकर गांव वालों को दौड़ने लगा। खल्लारीपारा, लिमऊडीह, सुरडोंगर की ओर लोग भागने लगे। इसी दौरान डोमेंद्र गिर गया और यह दर्दनाक हादसा हो गया।
(सुकदेव पिस्दा सरपंच, जैसा भास्कर को बताया)

6 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन
परिवार को तात्कालिक सहायता के रूप में 25 हजार रुपए दिया गया। वहीं मंत्री अनिला भेड़िया ने 11 हजार रुपए दिया। विभाग की ओर से मुआवजा के रूप में 6 लाख रुपए परिवार को दिया जाएगा। लिमऊडीह नयापारा, जबकसा, सहित 8 गांव के 93 किसानों के 25 एकड़ में लगी धान फसल को हाथियों का दल तबाह कर चुका है। गजराज हमारे जिले में अक्टूबर से अब तक है। इस दौरान कांकेर, धमतरी में भी कई दिनों तक रहे।

दल में 23 हाथी, 8 दिन तक गुरुर क्षेत्र में रहे
गुरूर परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर यादराम मंडावी ने बताया कि हाथियों को केला, गन्ना, पपीता काफी पसंद है। हमारे क्षेत्र में जब पहुंचे तब दल में 23 हाथी थे, लगभग 8 दिन तक यहां रहा। दल की एंट्री हुई तो नेशनल हाइवे में गुजरने के दौरान दो स्थानों में रास्ता लॉक करने की नौबत आई। बड़भूम, राजाराव पठार, ओनाकोना, तुमराबरकछार पहुंचे यहां से रिटर्न होकर विश्रामपुरी, अमलीपारा होते हुए कोचवाही गांव पहुंचा।

कलेक्टर ने हाथी प्रभावित लिमऊडीह का किया दौरा: कलेक्टर जनमेजय महोबे ने एसपी जितेन्द्र सिंह मीणा और वन मंडल अधिकारी मयंक पाण्डेय के साथ हाथियों से प्रभावित ग्राम लिमऊडीह का दौरा किया। वनमंडल अधिकारी ने बताया कि मृतक के परिजन को 25 हजार रुपए सहायता राशि दी गई है।

अलर्ट किया था, विभाग ने ध्यान नहीं दिया
जिला पंचायत सदस्य व भाजपा नेता होरीलाल रावटे ने बताया कि जानमाल की हानि होने की संभावना को देखते हुए मैंने अफसरों से कहा था कि हाथी को भगाया जाए और नुकसान की भरपाई जल्द हो। बैनर, बोर्ड, पोस्टर के माध्यम से लोगों को सचेत किया जाए।

वन अमला गांव में था नहीं मिली थी सूचना
डौंडी के रेंजर पुष्पेंद्र साहू ने बताया कि रात 8 बजे हाथी लिमउडीह की ओर आने की सूचना के बाद वन विभाग का अमला गांव में ही था। रात 10 बजे तक वे स्वयं थे। किसी प्रकार की घटना की सूचना नहीं थी। 12 बजे बच्चे की मौत होने की जानकारी मिली।

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