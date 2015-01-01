पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

बजट:2 नए मॉडल स्कूल, अंतराष्ट्रीय स्वीमिंग पुल, पुराने पुल पर चौपाटी, स्टेशन रोड का होगा सौंदर्यीकरण

दुर्ग2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
ठगड़ा बांध से पानी खाली कर दिया गया है, इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा।
  • 8 महीने से अटका बजट 9 नवंबर को आदित्य नगर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे भवन में होगा पेश
  • 495 करोड़ आय और 498 करोड़ व्यय का पेश होगा बजट। घाटे का बजट, प्रारंभिक शेष 68.59 करोड़ जोड़कर तैयार कर दिया 563.97 करोड़ का बजट, शेष कहां से जिक्र नहीं

अतुल अग्रवाल | वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय बजट 9 नवंबर को आदित्य नगर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे भवन में दोपहर 12 बजे पेश होगा। पहला मौका है जब नई शहर सरकार अपना तैयार बजट सदन के पटल पर रखेगी। बजट में कोई बड़ी नई योजना नहीं है। निगम द्वारा संचालित बाल मंदिर और दोनों हायर सेकंड्री स्कूल को डीएमएफ से मॉडल स्कूल बनाने ढाई करोड़ रुपए का प्रावधान है। 3 करोड़ से अंतराष्ट्रीय स्वीमिंग पुल, 3 करोड़ से पुलगांव नाला डायवर्सन, 6 करोड़ से राजेंद्र पार्क चौक से शहीद चौक तक चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण, 18 करोड़ से इंदिरा मार्केट में मल्टीलेवल पार्किंग, शहर के शंकर नाला, केलाबाड़ी नाला व गिरधारी नाला में 150 करोड़ से ट्रीटमेंट प्लांट, शिवनाथ नदी के पुराने पुल पर 5 करोड़ से चौपाटी प्रमुख हैं।

विभागवार जानिए क्या कुछ प्रावधान बजट में

  • जलकार्य विभाग - 19.22
  • राजस्व विभाग - 4.59
  • स्वास्थ्य विभाग - 22.82
  • गरीब उपशमन विभाग - 3.43
  • महिला एवं बाल विकास - 5.65
  • लोककर्म विभाग - 383.32
  • पर्यावरण एवं उद्यानिकी - 4.56

ठगड़ा बांध का सौंदर्यीकरण, पर्यटन क्षेत्र के रूप में होगा विकसित: करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से 50 एकड़ की जगह पर सौंदर्यीकरण व गहरीकरण का काम होगा। निगम ने ओम एसोसिएट्स रायपुर नाम की कार्य एजेंसी भी तय कर दी है। पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जाना है।

एमआईसी भवन के ऊपर बनेगा नया सभागार: एमआईसी भवन के ऊपर नया सभागार बनाया जाएगा। इसके अलावा यहां सोलर बैटरी से चलने वाले ई-रिक्शा चार्जिंग स्थल पर शेड निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए करीब 62.25 लाख रुपए की स्वीकृति एमआईसी से दी गई है।

36 शीर्ष ऐसे जो हर बार की तरह कॉपी पेस्ट, उनमें ये कुछ प्रमुख

  • मुख्यमंत्री पालिका बाजार - 10 करोड़
  • उन्मुक्त खेल मैदान - 10 करोड़
  • इंडोर स्टेडियम - 10 करोड़
  • नया कार्यालय भवन - 5 करोड़
  • स्केटिंग ग्राउंड - 50 लाख
  • मल्टी लेवल पार्किंग - 15 करोड़

वित्तीय बजट में 5 प्रमुख त्रुटियां

  • आय-व्यय के पहले पन्ने पर ही आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं।
  • गत वित्तीय वर्षों के वास्तविक आंकड़े इस बार नहीं दिए गए, जो कि पहले दिए जाते रहे हैं।
  • राजस्व आय व प्राप्तियां बताकर वास्तविक आंकड़े दिखाए गए हैं।
  • वास्तविक आंकड़े नहीं बताए गए।
  • स्थापना व्यय को 65% से अधिक है।

पिछले बार 344 करोड़ का बजट हुआ पेश
पिछले वित्तीय वर्ष यानि वर्ष 2019-20 में 344.06 करोड़ आय व 403.56 करोड़ व्यय का बजट पेश किया गया। इसमें प्रमुख रूप से साइकिल ट्रैक, महमरा एनीकेट से शिवनाथ नदी पुल तक लक्ष्मण झूला, ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण, मल्टी लेवल पार्किंग, वर्किंग वुमन हॉस्टल जैसी घोषणाएं शामिल थीं, जो पूरी नहीं हुई।

त्रुटियां सुधार ली जाएंगी
"जो त्रुटियां हैं, उसे सामान्य सभा में सुधार ली जाएंगी। वास्तविक आंकड़े को लेकर जो आप कह रहे हैं, तो बजट मार्च महीने में ही तैयार हो गया था, उसे ही रखा जा रहा है। अन्य त्रुटियों को लेकर सचिव से चर्चा की जाएगी, वर्तमान में वे बीमार चल रहे हैं।"
-धीरज बाकलीवाल, मेयर ननि दुर्ग

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें