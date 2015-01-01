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कोरोना:79 नए मरीज मिले, एक की मौत 1 हजार से ज्यादा सैंपल लिए गए

दुर्ग5 घंटे पहले
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पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में शुक्रवार को कोरोना के 79 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक की मौत हो गई है। इस तरह जिले में मौतों की संख्या 501 तक जा पहुंची है। कुल पॉजिटिव की संख्या 17923 हो गई है। इधर नियमित रूप से जिले में कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रतिदिन 1 हजार से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं। रैपिड किट के अलावा आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी सैंपल भेजे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट 7 दिनों में मिल रही है। हेल्थ विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कुछ जगहों पर कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ा है। उन जगहों को पुन: ट्रेसिंग होगी।

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