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योजना:सिंचाई के लिए सुधारी जाएंगी नहर-नालियां, दो करोड़ रुपए होंगे खर्च

दुर्ग4 घंटे पहले
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जिले में सिंचाई का दायरा व्यापक करने के लिए पहली बार नहरों की संपूर्ण लंबाई में टूट-फूट का मेंटेनेंस कराए जाने की प्लानिंग की गई है। करीब दो करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। इसका प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा गया था, जो स्वीकृत हो गया है। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कहा कि जल्द से जल्द पूरे जिले में सिंचाई के लिए नहर व नालियों के मेंटेनेंस के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। ताकि समय पर रहते उनका मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया जाए। जिले के मटिया माइनर नहर, बेलौदी माइनर नहर, भाताखार माइनर नहर, तुलसी माइनर, सिकोला माइनर, पाटन माइनर, देवा माइनर एवं सावनी माइनर नहर शामिल है।

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