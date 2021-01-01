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कोसरिया यादव महिला सम्मेलन:बाल विवाह, नशाखोरी, अशिक्षा यह सब समाज के लिए नुकसानदेह, समाज को संगठित करने के लिए बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा - रमन

दुर्गएक घंटा पहले
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महिला सम्मेलन के समापन पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह। - Dainik Bhaskar
महिला सम्मेलन के समापन पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह।
  • सम्मेलन के समापन पर पहुंचे पूर्व सीएम

जिला कोसरिया यादव महासभा ने यादव महिला सम्मेलन किया। इसमें बाल विवाह, अशिक्षा और नशा को समाज से दूर रखने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के समापन सत्र के मुख्यअतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि यादव समाज कर्मयोगी समाज है। समाज को संगठित करने के लिए बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह, नशाखोरी, अशिक्षा यह सब समाज के लिए नुकसानदेह है। शिक्षा से ही समाज का विकास सम्भव है। बेटियों की शिक्षा समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने पूर्व मंत्री हेमचंद यादव व फूलबासन यादव से प्रेरणा लेने की बात कही। इस दौरान प्रदेश कोसरिया यादव समाज के अध्यक्ष राधेलाल यादव, पद्मश्री फुलबासन यादव, पूर्व मंत्री रमशीला साहू, राकेश पांडेय, ललित चंद्राकर, लाभचंद बाफना, बोधनराम यादव मौजूद रहे।

संगठन को मजबूत करने से समाज बढ़ेगा: गृहमंत्री

इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि यादव भवन के निर्माण से समाज को संगठित करने में आसानी होगी। सामाजिक चर्चा के लिए भवन का सदुपयोग होगा। तभी भवन की उपयोगिता है।

संगठन को मजबूत करें, सभी समाज को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से यादव समाज के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। अध्यक्षता खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने की। शालिनी यादव, उषा यादव, डीकेंद्र हिरवानी विशेष अतिथि थे। संचालन खिलेश यादव व आभार प्रदर्शन अर्चना यादव ने किया। अनिल यादव, नूतन यादव, चंचल यादव, बोधनराम, कृष्णा, भोजराम, संजू यादव, अरुण यादव, कुसुम यादव, कलावती यादव, आदि उपस्थित थे।

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