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कार्रवाई:भिलाई और धमधा के होटलों में दबिश, भेजा मिठाइयों का सैंपल

दुर्ग2 घंटे पहले
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा भिलाई व धमधा क्षेत्र के मिठाई की दुकानों से सैंपल लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए, विभाग द्वारा मिलावटी एवं नकली खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के उद्देश्य से अनेक प्रतिष्ठानों से सैंपल लेकर जांच की जा रही है। वहीं हर साल त्योहारी सीजन में होने वाले इस सैंपल पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। महज खानापूर्ति के उद्देश्य से जांच होती है। लेकिन रिपोर्ट का अता-पता नहीं। इससे पहले भी मिठाइयों का सैंपल लिया गया था।

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