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ट्विनसिटी में बढ़ने लगी ठिठुरन:प्रदेश में दुर्ग जिला सबसे ठंडा, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, यह सामान्य से 6 डिग्री कम

दुर्ग2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

ट्विनसिटी में अब ठिठुरन बढ़ने लगी है। शनिवार को यहां मौसम इतना बदलाव आया कि प्रदेशभर से दुर्ग जिले का न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा है। यहां सामान्य तापमान से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। इसी तरह अधिकतम तापमान भी प्रदेशभर में ज्यादा रहा है। दुर्ग भिलाई में अलसुबह से ही धूप के साथ हवा में नमी बनी रही। सुबह की शुरूआत हल्की ठिठुरन से हुई।

दोपहर तेज धूप की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई इसलिए यहां का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम होते ही फिर से ठंड का एहसास लोगों को होने लगा। रात में भी ठंड लगने लगी है और लोगों ने गरम कपड़े भी निकालना शुरू कर दिया है।

मौसम विभाग के मुताबिक माना एयरपोर्ट में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 14.8 डिग्री सेल्सियस, पेंड्रा रोड में 13 डिग्री सेल्सियस, अंबिकापुर में 12.4 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 19 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मौसम का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। सर्दी-खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं।

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