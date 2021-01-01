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धर्म:अयोध्या में हो रहे भव्य राममंदिर निर्माण को लेकर उत्साह, महाआरती में लोगों ने माहौल को बनाया राममय

दुर्गएक घंटा पहले
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पचरीपारा वार्ड में भगवान राम की वार्डवासियों ने उतारी महाआरती। - Dainik Bhaskar
पचरीपारा वार्ड में भगवान राम की वार्डवासियों ने उतारी महाआरती।

अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण की कवायदें तेज हो गई हैं। जिससे दुर्ग में लोगों में उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। इसे लेकर जगह-जगह महाआरती का आयोजन किया जा रहा। शनिवार को पचरीपारा वार्ड के पार्षद ओमप्रकाश सेन (राकेश) के नेतृत्व में वार्ड में भगवान श्री रामचंद्र जी की महाआरती का आयोजन किया गया।

महाआरती में वार्डवासियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी श्रद्धा प्रगट की। वहीं जयश्री राम के जयकारे से पूरा वार्ड गूंजमान हो उठा। इस दौरान वार्डवासियों ने राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि देने में बड़ी संख्या में सामने आए। लोगों ने कहा कि राममंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। राममंदिर निर्माण के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। महाआरती में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, गोलू चौरसिया के अलावा अन्य लोगों उपस्थित रहे।

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