पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शिक्षा:9वीं व 11वीं कक्षाओं में जितनी पढ़ाई उसके हिसाब से परीक्षाएं

दुर्ग2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के साथ ही 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं की भी तैयारी शुरू हो गई है। इन दोनों कक्षाओं की परीक्षा में जितनी पढ़ाई क्लास टीचरों ने ऑनलाइन करवाई है, उसमें से ही परीक्षा ली जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके पहले सरकार ने पहली से आठवीं तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन देने का आदेश जारी कर दिया है। इसलिए अब केवल नवमीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों की ही परीक्षा होगी। पहले सिलेबस में 30 प्रतिशत कोर्स कम करके पढ़ाई करवाने का प्लान बना लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई। इसलिए अब लोक शिक्षण संचालनालय ने नवमीं और ग्यारहवीं की परीक्षा आयोजित करने के लिए जिला शिक्षा विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। जिले में 179 सरकारी हाई व हायर सेकंडरी स्कूल हैं। यहां नवमीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के 36 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सालभर में पहले 10 इकाई की पढ़ाई होती रही इस बार 6 इकाई की पढ़ाई हुई। इधर दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए वेबसाइट में स्टडी मटेरियल अपलोड किए जा रहे हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser