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एजुकेशन:आरटीई की खाली सीटें प्राइवेट स्कूलों को सरेंडर करने की तैयारी, दुर्ग जिले में 2710 बच्चों का हुआ है दाखिला

दुर्ग2 घंटे पहले
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  • आरटीई की 3381 सीटें खाली, बावजूद 2 माह से लाॅटरी नहीं

निजी स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जोरों से चल रही है लेकिन आरटीई के दूसरे चरण की लाटरी नहीं निकाली जा सकी है। दो महीने से आरटीई के दूसरे चरण की लाटरी नहीं निकाली गई है। हर दिन लाटरी टाल दी जाती है और पालकों को मायूस होना पड़ता है। लाटरी में जानबूझकर देरी करने से 3381 सीटें आरक्षण से मुक्त हो जाएगी और इन सीटों पर सामान्य बच्चों का शुल्क लेकर एडमिशन दिया जा सके।

नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार अंतर्गत बीपीएल परिवार के बच्चों को इस नए शिक्षण सत्र में 522 निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। 20 सितंबर को आरटीई के तहत पहली लाटरी निकाली गई। उसके बाद पालकों को दूसरी लाटरी जल्द ही निकालने का भरोसा दिलाया गया जो अब तक नहीं निकली। आरटीई पोर्टल और शिक्षा विभाग के सोशल मीडिया ग्रुप में लाटरी की तिथि आए दिन तय होती है और फिर टाल दी जाती है। आरटीई का फॉर्म भरने वाले पैरेंट्स अब अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं।

आरटीई की सीटों में खेल, उसे आप ऐसे समझें

हर साल आरटीई की बची हुई सीटें निजी स्कूलों को सरेंडर हो जाती है। उन सीटों में निजी स्कूल फीस लेकर बच्चों का दाखिला कर सकते हैं। यह अधिकार उन्हें शिक्षा विभाग देता है। तर्क दिया जाता है कि आरटीई की सीटें नहीं भरी इसलिए निजी स्कूलों सरेंडर किया जा रहा है। यह खेल हर साल होता है।

जबकि शिक्षा विभाग चाहे तो सभी सीटों में दाखिला हो सकता है। जिले में कुल 6091 सीटें आरटीई की है। 7571 बच्चों ने नर्सरी और क्लास वन में दाखिले के लिए आवेदन किया। केवल 2710 बच्चों को निजी स्कूलों में दस्तावेज सत्यापन के बाद दाखिला दिया है।

दूसरे व पहले चरण के बचे बच्चों को परेशानी जिम्मेदार भी मौन

आरटीई में जिन बच्चों को पहले चरण में एडमिशन नहीं मिला उन्हें दूसरे चरण में मौका मिलेगा। वहीं दूसरे चरण के लिए भी आवेदित बच्चों को अपने दाखिले का इंतजार है। 1640 बच्चे ऐसे है जिनका दाखिला पहले चरण में नहीं हो पाया है और उन्हें दूसरे चरण में फिर से एडमिशन के लिए मौका दिया जाएगा। 1741 बच्चों के दाखिले के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर इन सीटों पर दाखिला नहीं हुआ तो निजी स्कूलों को सीट सरेंडर कर दी जाएगी।

नुकसान सिर्फ बच्चों का, क्योंकि कोर्स भी 35% हो चुका है पूरा

कोरोना की वजह से शिक्षा सत्र दो महीने देरी से शुरू हुई। सितंबर में पहले चरण के एडमिशन के बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। दो महीने में दाखिल बच्चों का करीब 35 प्रतिशत कोर्स पूरा करवाया जा चुका है। इधर आरटीई के बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। ऐसे में एक-एक दिन की पढ़ाई का नुकसान दाखिले से वंचित बच्चों को हो रहा है। अब की स्थिति में भी एडमिशन होता है तो पिछले कोर्स की पढ़ाई छूटती जाएगी। वहीं लॉटरी की राह देख रहे छात्र निजी स्कूल जा रहे हैं।

लॉटरी की तारीख तय होते ही टल जाती है

दूसरे चरण की लाटरी राज्य को ही करनी है। लॉटरी की तिथि तय होती है फिर टल जाती है। इसलिए अब तक दूसरे चरण का दाखिला शुरू नहीं हो पाया है। एके घोष, नोडल अधिकारी आरटीई, दुर्ग

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