पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जैविक खेती को बढ़ावा:दुर्ग में बन रहा सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट खाद, पांच जिलों के खाद का किया जा रहा परीक्षण

दुर्गएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • बालोद, बेमेतरा, कवर्धा और राजनांदगांव जिले के सैंपल भी उत्कृष्ट पाए गए

प्रदेशभर में स्थित पांच मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में वर्मी कंपोस्ट की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। दिसंबर महीने से इन प्रयोगशालाओं में वर्मी खाद की टेस्टिंग शुरू की गई। इसमें दुर्ग रूआबांधा प्रयोगशाला पहले नंबर पर है।

यहां के प्रयोगशाला में सबसे अधिक 635 सैंपल की जांच पूरी की। खास बात यह है कि यहां का प्रयोगशाला बिल्कुल नया शुरू हुआ है और राजधानी रायपुर का सबसे पुराने प्रयोगशाला को भी मात दे दिया है। सभी पांच लैब संभाग मुख्यालयों में स्थापित हैं, जहां अन्य जिले के वर्मी कंपोस्ट की टेस्टिंग होती है।

दुर्ग रुआबांधा स्थित प्रयोगशाला में संभाग के पांच जिलों की टेस्टिंग हो रही हैं। इनमें दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और कबीरधाम जिला शामिल है। सबसे ज्यादा राजनांदगांव जिले से वर्मी खाद परीक्षण के लिए भेजा गया। राजनांदगांव से प्राप्त 285 वर्मी सेंपल की जांच की गई। दुर्ग जिले के 135, बालोद जिले के 127, बेमेतरा जिले के 44 और कबीरधाम जिले के 55 वर्मी खाद का परीक्षण पूरा किया।

वर्मी खाद किसानों के लिए बेहद उपयोगी माना गया

वर्मी खाद का इस्तेमाल किसानों ने शुरू कर दिया है। किसानों को खाद सहकारी समितियों के माध्यम से 10 रुपए किलो के हिसाब बेचा जा रहा। सब्जी बाड़ी से लेकर धान, गेहूं और फसलों के लिए खाद के रूप में उपयोग हो रहा।

गौठानों में महिला समूह तैयार कर रही है वर्मी खाद

जिले के 214 गौठानों सहित प्रदेशभर के गौठानों में गोबर से वर्मी खाद तैयार करवाया जा रहा है। सरकार गोबर खरीदी कर उसका खाद तैयार करवा रही है। 60 दिन में वर्मी खाद महिला स्वसहायता समूह बना रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser