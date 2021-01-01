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27 तक आवेदन:लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में रहेगी एक जैसी मतदाता सूची

दुर्ग2 घंटे पहले
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जिले के रिसाली, जामुल और भिलाई में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि भिलाई के मामले में अभी हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस बीच जिला निर्वाचन ने मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। तय किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में जिनका नाम होगा उन्हीं से आवेदन लिए जाएंगे। ताकि लोकसभा, विधानसभा व निकाय चुनाव की मतदाता सूचियों के अलग-अलग होने की शिकायतों को समाप्त किया जा सके। अब एक जैसी मतदाता सूची तीनों चुनाव में रहेंगी। 4 अलग-अलग प्रारूप तय किए गए हैं। प्रारूप-क (नाम जोड़ने का प्रारूप), प्रारूप क-1(विधानसभा में दर्ज नाम का दावा) प्रारूप ख (संशोधन का प्रारूप) तथा प्रारूप ग (विलोपन का प्रारूप) से कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा।
निगम मतदाता सूची के लिए ऐसे करें आवेदन: ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में हो वे निगम की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची प्रकाशन के बाद से दावा-आपत्ति निपटारा करने की अंतिम तिथि तक नाम जुड़वा सकते हैं। प्रारूप-क-1 में नगर पालिका की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

1 मार्च को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
निकायों के लिए 27 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या वैष्णव ने बताया कि 27 फरवरी तक निर्वाचन नामावली तैयार करने का कार्य किया जाएगा। प्रारंभिक प्रकाशन 1 मार्च को किया जाएगा। दावा और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 9 मार्च दोपहर 3 बजे तक होगी।

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