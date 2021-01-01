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क्रिकेट प्रतियोगिता:घुमका में आयोजित टेनिस बाॅल क्रिकेट प्रतियोगिता में पुलिस टीम बनी विजेता

घुमका2 घंटे पहले
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घुमका. स्पर्धा के बाद खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। - Dainik Bhaskar
घुमका. स्पर्धा के बाद खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया।

गौरव ग्राम घुमका में जय मां चण्डी क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 17 जनवरी से किया गया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रथम पुरस्कार 21000 रुपए नवीन लुनिया द्वारा, द्वितीय पुरस्कार 15000 रुपए ग्राम की सरपंच फूलमती वर्मा द्वारा तथा तृतीय पुरस्कार 7000 रुपए चंद्रेश वर्मा द्वारा दिया गया।

कार्यक्रम के फाइनल मैच पुलिस टीम घुमका और जय मां चण्डी क्रिकेट क्लब घुमका के मध्य खेला गया इस रोमांचक मुकाबले में पुलिस टीम घुमका ने आयोजक टीम को शिकस्त दी। फाइनल मैच के समापन के मुख्य अतिथि डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल थे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच फूलमती वर्मा व विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य गनपत दुबे, आई आर सोनवानी, कांग्रेस ब्लाक अध्यक्ष रतन यादव, चंद्रेश वर्मा, ओम प्रकाश साहू, नवनीत चंदेल रहे। मुख्य अतिथि बघेल ने विजेता-उपविजेता टीमों को शुभकामनाएं दिया, साथ ही घुमका वार्ड नं 18 व 19 की गलियों को कांक्रीटीकरण के लिए आठ लाख रुपए की घोषणा भी की।

मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मनोहर निषाद को, विजेता पुलिस टीम की 21000 रुपए व कप, उपविजेता टीम को 15000 रुपए व कप तथा तीसरे स्थान पर रहे डुमरडीह की टीम को 7000 रुपए व कप दिया गया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन आयोजक समिति के अध्यक्ष सूरज पात्रे ने किया।

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