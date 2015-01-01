पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मांग:किसान बाेले- इसी माह शुरू करें धान खरीदी

गुरुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • क्योंकि धान को एक माह तक संभाल कर रखना संभव नहीं, किसान संघ ने पुरूर में किया प्रदर्शन

गुरुवार को किसानों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग-अलग जिलों में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बालोद जिले के किसानों ने पुरूर नेशनल हाईवे पर धरना दिया। केंद्र के कृषि कानून को लेकर किसानों में नाराजगी है। किसानों का मानना है कि इस कानून से किसानों को नुकसान है। सिर्फ उद्योग जगत व व्यापारी वर्ग को ही फायदा पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। किसानों ने मांग की कि नवंबर से ही धान खरीदी शुरू की जाए क्योंकि फसल को स्टोर करके रखने के लिए जगह नहीं होने के कारण एक माह तक संभाल कर रखना परेशानी भरा होगा। पूर्व के धान खरीदी का चौथे किस्त की राशि अभी तक बकाया है, उसे पहले भुगतान किया जाए। उसके बाद ही इस वर्ष की धान खरीदी की जाए। कांग्रेस चुनावी घोषणा में पूर्व सरकार के 2 साल की बचत बोनस राशि देने का वादा किया था लेकिन अब तक यह राशि किसानों को नहीं मिली है। कृषक सिंचाई योजना का विस्तारीकरण व जल वितरण का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसे गति देने की मांग की गई है।केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से 40% अधिक चावल खरीदने की अनुमति दी है इसलिए खरीफ सीजन में 24 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदी करने की मांग की गई है। केंद्र के तीन कृषि विधेयक कानून को निष्प्रभावी बनाने व विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित कर पंजाब सरकार की तरह कृषि कानून की मांग किसानों ने की।

फसल के नुकसान का मुआवजा तत्काल दें
प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिन किसानों का 2018-19 काे कर्जा माफी का लाभ नहीं मिला है उनको राज्य सरकार के योजना अंतर्गत कर्जा माफी देने की मांग की गई है। ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए तत्काल मुआवजा की मांग की गई है। कृषि मोटर पंप के बिल माफ करने की जाए। प्रदर्शन में संरक्षक किसान संघ जनक लाल ठाकुर, अध्यक्ष गेंदसिंह ठाकुर, कुशल ठाकुर, बिसनाथ गोटा,सचिव किसान संघ उदेराम ओटी, बृजलाल कोसमा, सुरेश कुरेटी,शंभू जयते, तुकाराम कोर्राम, बीरबल साहू, फूलसिंह, मोतीराम देवांगन, बृजलाल रावटे, भरोसा राम, अशोक सहित क्षेत्र के अन्य किसान मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें