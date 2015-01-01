पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शिविर:क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दी जानकारी

गुरूर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद पंचायत में दिया गया प्रशिक्षण

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनपद पंचायत के सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। यहां ऑनलाइन वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण में 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था व प्रमुख धारा, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के कार्य का दायित्व व शक्तियां, जनपद पंचायत की स्थायी समिति की बैठक, कामकाज का संचालन की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत विकास योजना, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बाडी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, मूलभूत समग्र विकास योजना, आंतरिक विद्युतीकरण योजना, लोक सेवा गांरटी अधिनियम के बारे में बताया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें