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महामारी:आरटीपीसीआर व ट्रू-नॉट टेस्ट में मिले कोरोना के 30 मरीज

खैरागढ़3 घंटे पहले
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नगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भले ही कमी आई हो, लेकिन गांव में आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले तीन दिनों के भीतर की गई सैंपलिंग की आरटीपीसीआर और ट्रू नाट टेस्ट की रिपोर्ट देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 30 संक्रमित मिले, इसमें से 24 ग्रामीण हैं और 6 शहरी। इसमें से 23 रिपोर्ट आरटीपीसीआर टेस्ट के हैं और 6 ट्रू नाट के। नगर के पिपरिया से चार और दाऊचौरा से दो मामले सामने आए। बाकी जोरातराई, सोनपुरी, बोरमपुर कला, कजरी, महरुमकला, पचपेड़ी, मदनपुर, बांध नवागांव, गोदरी, रगरा, अतरिया, चंदेनी, देवरी, सुतिया आदि के हैं। इनमें से ज्यादातर के सैंपल 15 दिसंबर को लिए गए थे। कोरोना संक्रमित पाए गए ज्यादातर ग्रामीणों की उम्र 40 से कम है। जाहिर है कि युवाओं में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।

शराब दुकान में उमड़ रही भीड़, संक्रमण का खतरा
बुधवार को शराब दुकान के पास कैंप लगाकर लिए गए 95 सैंपलों के एंटीजन टेस्ट में से तीन पॉजिटिव मिले, इसके बावजूद आबकारी के अफसरों ने जांच की पाबंदी हटा दी। जबकि शराब खरीदने वालों में ज्यादातर ग्रामीण ही हैं और शराब लेने के लिए रोज भीड़ उमड़ रही है।

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