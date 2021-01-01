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बैठक:नपा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठक में संभावनाओं पर हुई चर्चा

खैरागढ़2 घंटे पहले
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नगर पालिका चुनाव के पहले वार्डों के आरक्षण के बाद से सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा व कांग्रेस के नेता अपनी जमीन तलाश रहे हैं। विभिन्न आयोजनों को भुनाने की होड़ मची हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी भी नगर की राजनीति में संभावनाएं तलाश रही है। नगर पालिका चुनाव में आप भी दस्तक दे सकती है। दो फरवरी को आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। पदाधिकारियों की मौजूदगी में नगर के विभिन्न वार्डों की परिस्थितियों को लेकर मंथन किया गया। पार्टी अपने स्तर पर वार्डों में सर्वे कराएगी। इसमें मुद्दों के साथ प्रत्याशियों की तलाश भी संभव है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मनोज गुप्ता को प्रत्याशी बनाकर क्षेत्र की राजनीति में दखल देने का प्रयास किया था। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री प्रफुल्ल बैस का स्वयं उपस्थित होना इस बात को साबित कर रहा है। प्रफुल्ल बैस ने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में विधानसभा के पदाधिकारियों से चर्चा हुई है। सभी ने नगर में संगठन के विस्तार और नगर पालिका चुनाव की संभावनाओं को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। जिलाध्यक्ष खेमराज वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष मनोज गुप्ता सहित धनवन्तरि मिश्रा, नीलेश यादव, यज्ञ यादव, चित्रा देवी आदि मौजूद रहे।

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