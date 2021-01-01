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ऑनलाइन ठगी:नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी दुर्घटनाओं एवं ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रहने की जानकारी

मानपुर4 घंटे पहले
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सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत बुधवार को मानपुर थाना पुलिस एवं एक फायनेंस बैंक के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं एवं ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रहने की जानकारी दी। दोपहर को रिक्शा स्टैंड़ पर आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने यातायात नियमों की पालना करने एवं सावधानी पूर्वक वाहन चलाने के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानकारी दी। कलाकारों ने प्रदेश में बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामलों को लेकर भी जागरुक किया। थानाधिकारी राजकुमार मीना ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने वाले माता-पिता को सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।

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