पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ये गलत है:मजदूर की मौत, ना पोस्टमार्टम न ही एफआईआर, घंटों पड़ी रही लाश, क्षेत्र के विवाद में ही उलझी रही पुलिस

मानपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • अवैध खदान धंसने से मजदूर की गई जान, दो थानों की पुलिस पहुंची पर एरिया के विवाद में कार्रवाई किए बिना ही लौट गई
  • पुलिस ने नहीं उठाया शव तो मामला उलझता देख परिजन आगे आए, शव का किया अंतिम संस्कार, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

मुफ़स्सिल थाना अंतर्गत एनएच 82 स्थित पैमार नदी के पास अवैध खदान धंसने से युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगला पर (भिंडस) महादलित टोला निवासी उमेश मांझी के 25 वर्षीय`पुत्र नेमन मांझी व घायल की पहचान मनोहर मांझी के रूप में की गई है।

खदान धंसने के की सूचना पर पहुंचे युवाओं द्वारा बमुश्किल से खदान में फंसे एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया। वहीं मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। मौत होने की सूचना फैलते ही गांव में मातम पसर गया व अवैध खनन में लगे धंधेबाज अपने वाहन लेकर भाग निकले।

पहले मुफ्फसिल फिर वजीरगंज थाने की पुलिस आई और लौट गई
घटना की सूचना के बाद पहले मुफ्फसिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मुफ्फसिल पुलिस ने घटना का क्षेत्र वजीरगंज बताया और लौट गई। इसके बाद वजीरगंज पुलिस वहां पहुंची। यहां की पुलिस ने उक्त क्षेत्र को मुफ्फसिल का बताया और लौट आई।

इसके बीच उक्त दोनों सीमावर्ती थानों की पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने के बजाए स्थल पर पड़ा रहा। किसी तरह की एफआईआर या कानूनी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। वहीं इस तरह के हालात के बीच दो थानों की पुलिस के बीच मामला उलझता देख, परिजन आगे आए और शव को लेकर चले गए। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया।

इसलिए जानबूझकर नहीं हुई कोई पुलिस कार्रवाई
31 दिसम्बर से बालू उठाव बंद होने के बाद बालू कारोबारियों द्वारा बड़े पैमाने पर बेखौफ हो फल्गु व पैमार नदी से बालू का उठाव अवैध रूप से किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार सुबह पैमार नदी के पश्चिम किनारे स्थित अवैध खदान से बालू उत्खनन किया जा रहा था। तभी खदान धंसा और दो मजदूर दब गए। एक की मौत हो गई।

मृतक के परिजनों ने बताया कि नेमन मांझी पहली बार बालू निकालने गया था और इस तरह की घटना हो गई। बुद्धिजीवियों की पहल पर मामला थम गया और मुआवजा मिलने की शर्त पर धंधेबाजों और ग्रामीणों के बीच सुलह भी हो गया। वहीं सूत्रों ने बताया कि बालू के धंधेबाज दबंग हैं। इसी कारण मजदूर की मौत के बाद पुलिसिया कार्रवाई जान बूझकर नहीं की गई।

दोनों थाना के प्रभारी एसएचओ करते रहे पलटवार
मुफस्सिल के प्रभारी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि घटनास्थल वजीरगंज थाना का है, ऐसे में कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी उसी थाना की है। वहीं वजीरगंज थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घटनास्थल मुफ्फसिल थाना का है, जबाबदेही से बचने की कोशिश की गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser