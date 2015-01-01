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कोरोनाकाल में सुविधा:अब डिजिटल तरीके से पढ़ेंगे 694 स्कूलों के बच्चे

मोहला3 घंटे पहले
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  • मोहला के 275, मानपुर के 296 व चौकी के 123 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की तैयारी पूरी

पूरे छत्तीसगढ़ में अब मोहला-मानपुर ऐसा विधानसभा बन गया है जहां शासन और प्रशासन दोनों ने मिलकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विधानसभा के 750 से अधिक स्कूलों में स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी को डिजिटल टीचिंग डिवाइस के रूप में उपयोग करने की तैयारी पूरी हो गई है। अब वनांचल क्षेत्र में डिजिटल तरीके से एजुकेशन देने का सपना पूरा हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कार्य में शासन व प्रशासन की कोई राशि नहीं लगी है, यह कार्य पूरी तरह जन सहयोग से हुआ है। मोहला ब्लॉक के एबीईओ राजेन्द्र कुमार देवांगन व शिक्षक राजकुमार यादव ने इस अवधारणा की शुरुआत की थी जिसे क्षेत्रीय विधायक इंद्रशाह मंडावी व समाज सेवी संजय जैन ने आगे बढ़ाने में मदद की। कोविड-19 के चलते डिजिटल पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों ने सभी शालाओं में टीवी लगवाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया। जन सहयोग से अब मोहला के 275, मानपुर के 296 व चौकी के 123 कुल 694 स्कूलों में 750 से अधिक स्मार्ट टीवी लग गया है।

पढ़ाई के प्रति जागरूकता देखने को मिल रही
शासन व प्रशासन के इस एकजुट प्रयास से वनांचल क्षेत्र में शिक्षा के विकास की धारा को काफी गति मिली है। बच्चों के लिए सुविधा जुटाई जा रही है। इस सम्मिलित प्रयास से अब क्षेत्र के लोगों में भी बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूकता देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण के इस विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा को नया आयाम देने में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा, एपीसी सतीश ब्यौहरे, मोहला मानपुर व चौकी के सभी सीएसी का योगदान रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों में मोहला जनपद अध्यक्ष लगनु चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष गमिता लोनहारे, मानपुर जनपद अध्यक्ष दिनेश शाह मंडावी, समीन तिगाला, मीना मांझी, अजय राजपूत, ऐश्वर्य साहू, दादु शेंडे, सुरजीत राजपूत, दिलीप सिंगने, मनीष निर्मलकर, अगनु कुमेटी आदि के सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। प्रशासन की ओर से स्मार्ट क्लास स्थापना में मोहला एसडीएम सीपी बघेल, मानपुर जनपद सीईओ डीडी मंडले, सीईओ जी एल चुरेन्द्र, बीईओ रोहित अम्बादे, एन के निरापुरे, अर्जुन राम देवांगन, एबीईओ राजेन्द्र देवांगन, अरुण मरकाम, रूपेश तिवारी, बीआरसीसी जाहिदा खान, मनोज मरकाम, खोमलाल वर्मा, शिक्षक राजकुमार यादव, लोकेश सिंह, शेख अफज़ल, सुनील शर्मा, मलेश मालेकर की भूमिका रही।

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