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बैठक:बैठक में ब्लॉक स्तरीय समस्याओं के निराकरण के लिए बनाई गई रणनीति

मोहलाएक दिन पहले
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  • फेडरेशन के जिलाध्यक्ष शंकर साहू की अध्यक्षता में गोटाटोला में हुई बैठक

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लाॅक इकाई मोहला की ब्लॉक स्तरीय बैठक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष शंकर साहू की अध्यक्षता में हाईस्कूल मैदान गोटाटोला में हुई। बैठक में नॉन डीएड, बीएड की कटौती राशि को प्राप्त करने के लिए दीपावली के बाद एक दिवसीय जिला पंचायत कार्यालय का घेराव व तालाबंदी में सभी साथी शामिल होकर साथ देने पर सहमति बनी। इसके अलावा समयमान वेतनमान के एरियर्स राशि की प्राप्ति के लिए, निम्न पद से उच्च पद व समान पद से समान पद की एरियर्स राशि के लिए, ब्लाॅक स्तरीय शिक्षक राहत कोष के संबंध में संकुल स्तर पर बैठक कर प्रति सदस्य प्रतिमाह 50 रुपए की सहयोग राशि पर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाने, संकुल स्तरीय पदाधिकारियों की गठन व ब्लॉक कार्यकारिणी तथा महिला प्रकोष्ठ की विस्तार करने, ब्लाॅक स्तरीय व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में बीईओ से मिलकर निराकरण करने, ब्लॉक स्तरीय बैठक समय-समय पर ज़ोन क्षेत्र भोजटोला, रेंगाकठेरा, मोहला व गोटाटोला में आयोजित किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में ब्लाॅक अध्यक्ष सुनील शर्मा, शिव शंकर कोर्राम, मितेन्द्र बघेल, सुशील कुमार शांडिल्य, श्रवण कुमार डहरे, उमाशंकर दिल्लीवार, अमित बाम्बेश्वर, गायत्री ठाकुर, पवन चंद्रवंशी, भुनेश्वरी सहारे, आलोक मसीह, रामप्रसाद धृतलहरे, गोटाटोला छबिलाल कोरेटी, गजेंद्र यादव, युगल किशोर सिन्हा आदि उपस्थित थे। यह जानकारी मोहला ब्लॉक अध्यक्ष सुनील शर्मा ने दी।

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