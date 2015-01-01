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कार्रवाई:ज्वेलर्स को नकली सोना देकर 10 लाख की ठगी, गिरफ्तार

भिलाई3 घंटे पहले
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उतई पुलिस ने नकली सोना देकर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले वसुंधरा नगर निवासी आरोपी सेवाराम उर्फ बिनवा सोलंकी गिरफ्तार किया है। एएसपी प्रज्ञा मेश्राम ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे पुरई निवासी सराफा व्यवसायी भोजराम साहू ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई। व्यवसायी के मुताबिक, आरोपी ने 25 लाख रुपए कीमत की सोने की 8 सौ ग्राम की ईंट का 10 लाख रुपए में खरीदा था। जांच करने में सोना नकली निकला। टीआई मोनिका नेवी पांडे ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दो अलग-अलग टीम बनाई। इसके बाद इस तरह की ठगी करने वाले चरोदा, देवबलौदा और पुरैना में रहने वाले लोगों की कुंडली खंगाली। फुटेज के आधार पर एएसआई चंद्रशेखर सोनी की टीम ने भिलाई 3 थाना क्षेत्र के वसुंधरा नगर में कई घरों की तलाशी ली। टीम ने आरोपी को गुरुवार तड़के 6 बजे घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 14 दिसंबर को सराफा कारोबारी से संपर्क किया था। इसके बाद उसने आरोपी को विश्वास में लेने के लिए 1 चांदी का सिक्का बेचा था।

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