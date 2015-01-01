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कोरोना ने बदला एजुकेशन का ट्रेंड:नर्सिंग की 4 हजार सीटों के लिए 11377 व फॉर्मेसी की 4980 सीटों के लिए 8724 आवेदन

भिलाई2 दिन पहले
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  • इंजीनियरिंग, कृषि और उद्यानिकी के लिए नहीं मिल रहे छात्र, बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए सरकारी व निजी कॉलेजों में मारामारी

यशवंत साहू | कोरोना ने एजुकेशन का ट्रेंड बदल दिया है। कभी इंजीनियरिंग व कृषि-उद्यानिकी की पढ़ाई के लिए मारामारी वाले राज्य में इस साल नर्सिंग और फॉर्मेसी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई है। स्थिति ये है कि सभी सीटें कॉलेजों को अलॉट हो गई है। इंजीनियरिंग और कृषि-उद्यानिकी के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं। बीए, बीकॉम और बीएससी में दाखिले के लिए सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में मारामारी रही। 85% से बीकॉम व बीएससी का कटऑफ शुरू हुआ जो 65% तक गया। एडिशनल डायरेक्टर डॉ. सुशीलचंद्र तिवारी ने कहा कि 15 अक्टूबर से पहले ही सीटें भर गईं।

नर्सिंग: 4 हजार सीटों के लिए 11377 रजिस्ट्रेशन
प्रदेश के 105 नर्सिंग कॉलेज में 4000 सीटों में दाखिला के लिए 11377 छात्रों ने इस साल रजिस्ट्रेशन किया है। एक सीट के लिए 3-3 कैंडिडेट हैं। वर्ष 2019 में नर्सिंग के लिए 4470 छात्राें ने पंजीयन कराया था।

कोरोना के कारण नर्सिंग की डिमांड: प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर व जिला अस्पतालों में नर्सिंग के पद खाली है। कोरोनाकाल में ही हेल्थ विभाग में दो हजार से ज्यादा पदों पर सरकार ने भर्तियां की।

फॉर्मेसी: 4980 सीटों के लिए 8724 रजिस्ट्रेशन
प्रदेश के 44 फॉर्मेसी कॉलेजों में 4980 सीटों के लिए 8724 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। डीटीई ने काउंसिलिंग पूरी कर ली है। सीट अलॉट हो गई है। एडमिशन नवंबर तक पूरे हो जाएंगे। एक सीट के लिए दो कैंडिडेट हैं।

कोरोना में सिर्फ मेडिकल खुले, अब जाॅब के अवसर बढ़े: कोरोनाकाल में मेडिकल स्टोर्स खुले। दवाइयों की डिमांड बढ़ी। लेबोरेटरी में फॉर्मेसी स्टाफ की थोक में भर्तियां हुई। सरकारी मेडिकल कॉलेज समेत जिला अस्पतालों में फॉर्मासिस्ट के पद खाली है।

इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर की सीटें खाली, करना पड़ रहा स्पॉट काउंसिलिंग, स्टूडेंट्स नहीं ले रहे इसमें रुचि
इंजीनियरिंग की 12 हजार सीटों के लिए 9 हजार रजिस्ट्रेशन: इस बार भी इंजीनियरिंग की 8 हजार से ज्यादा सीटें खाली रहने वाली है। प्रदेश में 12000 सीटों के लिए काउंसिलिंग चल रही है। अब तक 4036 सीटों पर दाखिला हुआ है। बाकी सीटों में दाखिले के लिए तीसरे चरण की काउंसिलिंग होने वाली है।

कृषि एवं उद्यानिकी के लिए प्राइवेट कॉलेज को नहीं मिल रहे छात्र: प्रदेश के 34 कॉलेजों में 2500 सीटों के लिए एडमिशन हो रहे। दो चरण की काउंसिलिंग के बावजूद 400 से ज्यादा सीटें खाली है। 100 से ज्यादा सीटें कृषि इंजीनियरिंग की खाली है। जबकि अब तक कृषि एवं उद्यानिकी की सीटों के लिए मारामारी रही है।

नर्सिंग, मेडिकल और फॉर्मासिस्ट की डिमांड बढ़ी है, इसलिए अधिक आकर्षण
"कोरोना के कारण मेडिकल, नर्सिंग और फॉर्मा सेक्टर की डिमांड बढ़ी है। इसलिए पढ़ाई के लिए इन तीनों सेक्टर में आकर्षण है। नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। जॉब के अवसर बढ़ रहे हैं।"
-डॉ. आरके सिंह, डीएमई, छग

फॉर्मेसी की सभी सीटें अलॉर्ट, दो राउंड बेहतर रहे, तीसरे से भी बेहतर उम्मीद
"बी. फॉर्मेसी व डी. फॉर्मेसी के बढ़ते रुझान को देखते हुए इस साल 500 सीटें बढ़ाई गई। दो राउंड की काउंसिलिंग हो चुकी है। सभी सीटें अलॉट हो गई है। तीसरे से भी बेहतर की उम्मीद है।"
-एके गर्ग, ज्वाइंट डायरेक्टर व काउंसिलिंग प्रभारी, डीटीई

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