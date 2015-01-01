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कोरोना:154 पॉजिटिव मिले, 21 हजार हो गई संक्रमितों की संख्या

भिलाई3 घंटे पहले
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गुरुवार को जिले में 154 नए कोरोना मरीज मिले। इनमें मेडिकल स्टॉफ, फोर्स के जवान भी शामिल हैं। इस प्रकार जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 21880 हो गई है। एक दिन पहले तक 18623 मरीजों रिकवर हुए थे। वहीं 542 मौतें हुई थी। एक्टिव मरीजों की संख्या 2011 रह गई है। गुरुवार को मिले 154 नए मरीजों की संख्या भी जोड़ दें तो एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 21880 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि जिले में गुरुवार को एक भी मौत की खबर नहीं आई। दिसंबर महीने में 30 मौतें हो चुकी है। सबसे अधिक 275 मौतें सितंबर महीने में हुई। इधर कोरोना संक्रमण का खतरा अब भी जिले में बना हुआ है। इसे देखते हुए हेल्थ विभाग द्वारा नियमित रूप से जांच के लिए फीवर क्लीनिक की व्यवस्था की है। इसके लिए लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आइसोलेशन में रखे मरीजों की निगरानी की जा रही है। दिसंबर महीने में शुरुआती 15 दिनों में मरीजों की संख्या कम हुई, लेकिन अब फिर बढ़ रही है।

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