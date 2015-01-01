पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना:164 नए मरीज मिले, 1384 के सैंपल लिए, 3 की मौत भी हुई

भिलाई4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गुरुवार को जिले में 106 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनसे कुल कोरोना मरीजों की संख्या 16339 हो गई है। 14879 मरीज रिकवर हो जाने से जिले में अब 1133 कुल एक्टिव मरीज रह गए हैं। नए मरीजों में 112 की आरटीपीसीआर, 10 की ट्रू-नॉट और 41 की रैपिड एंटीजन किट से हुई जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के मातहतों ने कुल 1384 सैंपल लिए हैं, जिसमें आरटीपसीआर के 320, ट्रू-नॉट के 284 और रैपिड एंटीजन टेस्ट के 780 सैंपल लिए गए हैं। नए पॉजिटिव मरीजों के अलावा गुरुवार को यहां 3 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। इससे कुल कोरोना मौतों का आंकड़ा 472 हो गया है। अबतक सबसे अधिक 275 मौतें सितंबर में और 90 मौतें पिछले माह अक्टूबर में हुई है। 10 दिनों बाद एक ही दिन 3 मौत..: दस दिनों बाद एक ही दिन तीन कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 25 अक्टूबर को 5 कोरोना मरीजों ने दौरान इलाज दम तोड़ा था। उसके बाद 31 अक्टूबर को 2 मौत हुई है। जिला प्रशासन ने नवंबर में इससे पहले सिर्फ 1 नवंबर को 1 मौत होने की जानकारी दी है। लगातार सैंपल लेने का काम जारी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें