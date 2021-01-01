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खुड़मुड़ा हत्याकांड में नया खुलासा:हत्या के बाद निकाले गए थे 1.78 लाख रु.

भिलाई2 घंटे पहले
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अमलेश्वर के खुड़मुड़ा में सोनकर परिवार के चार सदस्यों की हत्या को 45 दिन बीत गए है। हत्यारे की सुराग तलाश रही पुलिस अब भी संदिग्धों के बयान में उलझी हुई है। इस बीच एक नया खुलासा हुआ है। सोनकर परिवार की एक महिला ने पुलिस की पूछताछ में छठवीं बार घर से जेवर और 1.78 लाख रुपए लेकर वहां से निकलना कबूल किया है। घटना के बाद महिला मौके पर पहुंची और कैश और जेवर लेकर भाग खड़ी हुई। इसके पहले महिला ने पुलिस को बताया था कि वह सिर्फ 50 हजार रुपए ले गई थी। घटना के चश्मदीद दुर्गेश के बताए अनुसार पुलिस ने एक नया स्कैच तैयार किया है। इस बार संदिग्ध के चेहरे पर चेचक के दाग होने की जानकारी दी है। इसके पहले भी दुर्गेश के कहने पर पुलिस ने 10 से ज्यादा स्कैच बनावा चुकी है। हत्याकांड का सुराग पुलिस संपत्ति विवाद के इर्द गिर्द तलाश रही है। सोनकर परिवार के रोहित, उसके पिता बालाराम, मां दुलारीबाई और पत्नी कीर्तिन बाई की 21 दिसंबर को हत्या कर दी गई थी। 45 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। भिलाई में हुए अभिषेक मिश्रा हत्याकांड की याद ताजा हो गई है। इस हत्या की गुत्थी भी 45 दिन बाद सुलझ पाई थी। 10 बार से अधिक पूछताछ परिजनों से हो चुकी है।

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