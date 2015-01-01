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कार्रवाई:कार से मिला 20 किलो गांजा, 6 ग्राम ब्राउन शुगर देसी कट्टा और कारतूस

भिलाईएक दिन पहले
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छावनी पुलिस ने बुधवार को प्रशांत मिश्रा नामक के एक युवक को हिरासत में लिया है। उसके कार की डिग्गी और घर से 20 किलो गांजा, 6 ग्राम ब्राउन शुगर और जिंदा कारतूस के साथ देशी कट्टा मिला है। आरोपी बीजेपी समर्थित बताया गया है। टीआई गोपाल वैश्य ने बताया कि प्रशांत मिश्रा निवासी एकता नगर शांति पारा कैंप 1 को पकड़ा गया है। मंगलवार की देर रात डेढ़ बजे सूचना पर पुलिस प्रशांत के घर पहुंची थी। घर के बाहर खड़ी कार की डिग्गी की तलाशी लेने पर बोरी में रखा 15 किलो गांजा बरामद हो गया। ड्राइवर सीट के नीचे 54 पुड़िया में ब्राउन शुगर जब्त की गई। कार के डेस्क बोर्ड में देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद की गई।

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