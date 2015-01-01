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उच्च शिक्षा:इंजीनियरिंग की खाली सीटों पर 322 छात्रों ने लिया प्रवेश

भिलाई4 घंटे पहले
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इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रकिया चल रही है। दो शेड्यूल के बाद भी प्रदेश में इंजीनियरिंग की सीटें नहीं भर सकी। इसे लेकर डीटीई ने तीसरे चरण की काउंसलिंग की। इसके बाद प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 नवंबर से प्रवेश का दौर जारी है। 10 से 12 नवंबर के बीच में प्रदेश के कॉलेजों में अब तक 322 छात्रों ने प्रवेश लिया है। खाली सीटों पर प्रवेश लेने का आज अंतिम दिन है। डीटीई ने तीसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 13 नवंबर को प्रवेश का अंतिम दिन है।

तीसरे चरण में 823 छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन
तीसरे चरण की काउंसलिंग में 823 इंजीनियरिंग छात्रों ने प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। जिसमें से 779 छात्रों को दस्तावेज के परीक्षण के बाद सीट अलॉट की गई थी। अंतिम दिन प्रवेश होने के बाद अंतिम डाटा जारी की जाएगी। खाली सीटों की जानकारी 16 नवंबर को सुबह 11 बजे अपलोड की जाएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि इस बार इंजीनियरिंग की सीटों पर प्रवेश होगा। तीन सालों में हर साल करीब 32 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश होता आ रहा है।

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