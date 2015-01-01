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लापरवाही:कुम्हारी से नेहरू नगर चौक तक 9 मिडिल कट पार करते हुए 36 लोगों ने गंवाई जान

भिलाई2 दिन पहले
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  • बेरियर लगाकर पुलिस ने मिडिल कट बंद करने कोशिश की, विरोध की वजह से पीछे हटे

एनएच पर लोगों ने अपनी सहूलियत मिडिल कर बना रखे हैं। इसकी वजह से कुम्हारी टोल प्लाजा से नेहरू नगर चौक के बीच बने 8 चौक-चौहारों में 9 अवैध मिडिल कट बने हुए है, जहां से शॉर्टकट लेने की वजह से इस साल 36 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पिछले तीन दिनों में इन्हीं कट और ब्लेक स्पॉट की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। एनएच के नियम के मुताबिक, दो किलोमीटर की दूरी के बीच किसी चौक-चौराहे पर मिडिल कट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कुम्हारी, भिलाई तीन और चरोदा इलाके में अवैध कट बने हुए हैं। इस साल भी हुई 36 में करीब 8 से 10 हादसे इन्हीं कटों के इर्ध-गिर्ध हुए हैं। क्रश बैरियर लगाकर मिडिल कट बंद करने की कवायद भी हुई। क्षेत्रीय लोगों के विरोध की वजह से मिडिल कट बंद नहीं हो सके। फिलहाल कुम्हरी से नेहरू नगर तक फ्लाईओवर निर्माण की वजह मिडिल कट दब गए हैं। फिर भी मिडिल कट की वजह से होने वाले हादसों में कमी नहीं आ रही है।

बीते तीन दिनों में ही सड़क दुर्घटना में 7 की गई जान
पैदल-पैदल मिडिल से निकलते समय हादसा: 18 नवंबर की रात करीब 9 बजे भिलाई तीन थाने के समीप पैदल सड़क पार कर रही बजरंगपारा निवासी 45 वर्षी मंगलिन बाई वर्मा और उसकी 30 वर्षीय बेटी ममता को दुर्ग से रायपुर जा रही कार के चालक ने पीछे से ठोकर मार दी। दुर्घटना में मंगलिन बाई की मौके पर मौत हो गई। बेटी की इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस जांच में जुटी है।

शॉर्टकट लेकर स्कूटी से सड़क पार करते हुआ हादसा : 22 सिंतबर 2019 का है। सुबह करीब साढ़े 10 बजे एक्टिवा सवार महिला जया (35) अपनी बेटी विद्या (8) और बेटा विनायक (5) के साथ कुम्हारी थाने के समीप अवैध कट पार कर रही थी। इसी दौरान दुर्ग से रायपुर की ओर जा रहे ट्रक ने एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में 8 साल की बेटी विद्या की मौत हो गई थी। आरोपी चालक की तलाश की जा रही।

27 किलोमीटर में 9 अवैध मिडिल कट

  • केवल धाम गेट के पास
  • कुम्हारी थाने के समीप
  • कुम्हारी कपड़ा मार्केट के सामने
  • पेट्रोल पंप और रायल ढाबे के सामने
  • दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के सामने
  • चारू होटल के पास
  • भिलाई तीन थाने से समीप
  • चंद्रा मोर्या चौक के पहले मस्जिद के सामने
  • प्रियदर्शनी परिसर के सामने इसके अलावा फ्लायओवर निर्माण वाली जगहों पर कट है।

पिछले तीन साल में 200 लोगों ने गंवाई जान
सड़क हादसों को लेकर यातायात विभाग के आंकडे चौकाने वाले है। वर्ष 2017 से अक्टूबर 2020 के बीच एनएच पर 2 सौ लोगों ने जान गवाई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2017 में 221 दुर्घटनाओं में 209 लोगों घायल और 52 लोगों की मौत हुई। इसी तरह वर्ष 2018 में 336 दुर्घटनाओं में 83 लोगों की मौत और 332 लोग घायल हुए।

निर्माण होते ही हटा देंगे
"यएनएच 53 पर दो अस्थाई मिडिल कट बनाए गए है। ओवर ब्रिज निर्माण पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा।"
-गुरजीत सिंह,डीएसपी ट्रैफिक

लोग ही विरोध करते हैं
"मिडिल कट लोगों की डिमांड पर बनाए गए हैं। बंद करने पर पब्लिक ही विरोध करती है। हादसे रोकने जरूरी उपाय करते हैं।"
-अभिजीत सोनी, एसई, एनएच

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