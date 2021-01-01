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कोरोना अपडेट:हेल्थ वर्कर सहित 56 नए मरीज मिले, दो दिन से कोई मौत नहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या 700 से ज्यादा

भिलाईएक घंटा पहले
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रविवार को जिले में हेल्थ वर्कर सहित 56 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनसे जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 26562 हो गई है। शनिवार तक 25163 मरीजों की रिकवरी और 619 की मौत होने से एक्टिव मरीजों की संख्या 726 हो गई है। रविवार को एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। इससे कुल मौतों का आंकड़ा 619 पर ठहरा हुआ है। अब तक सबसे अधिक 275 मौतें सितंबर में हुई है।

रिसाली के नर्सिंग कॉलेज से 7 भर्ती हुए :

रिसाली के नर्सिंग कॉलेज से 7 कोविड अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पहले यहां से दो मरीजों को और बाद में 5 को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर के अनुसार सभी की स्थिति सामान्य है।

एक्टिव मरीज बढ़े, दो दिनों से एक की भी मौत नहीं

जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या फिर 700 पार चली गई है। दो दिनों पहले जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 600 के नीचे चली गई थी। इसके विपरीत दो दिनों से जिले में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है।

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