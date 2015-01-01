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आदेश जारी:एसबीआई की 6 शाखाओं का किया गया विलय

भिलाई4 घंटे पहले
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिले में संचालित 6 शाखाओं को विलय करने का फैसला किया है। इसके अनुसार महालक्ष्मी मार्केट पुलगांव स्थित बैंक के ग्राहकों को अब गंजपारा स्थित मुख्य शाखा में आना होगा। एसबीआई इन टच नेहरू नगर के ग्राहकों का वित्तीय लेने-देन का काम अब पीबीबी नेहरु नगर पूर्व में होगा। खुर्सीपार मेनरोड के ग्राहकों को पदुम नगर भिलाई-3 स्थित शाखा में जाना होगा। नगर रोड पानी टंकी के सामने पद्मनाभपुर शाखा के ग्राहकों का काम अब बोरसी रोड न्यू आदर्श नगर स्थित शाखा में होगा। राजेंद्र पार्क स्टेशन रोड शाखा अब मालवीय नगर दुर्ग स्थित शाखा में विलय हो जाएगी। एफसीआई गोदाम के सामने धमधा रोड स्थित शाखा स्टेशन रोड गुरुद्वारा वाले ब्रांच में चली जाएगी। विलय होने वाली शाखाओं के ग्राहकों को नई शाखाओं के ग्राहकों को 5 दिसंबर से लेन-देन होने की जानकारी दी जा रही है। शिफ्टिंग के पहले ग्राहकों को अपने लॉकर की जानकारी लेने को कहा जा रहा है। 5 से 19 दिसंबर तक लॉकर के सेवाएं इन शाखाओं में प्रभावित रहेगी। अपरिहार्य कारणों से यह निर्णय लिया गया है।

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