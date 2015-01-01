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दिनदहाड़े वारदात:6 महीने बाद घर से निकली छात्रा, दो संदिग्धों ने चाकू मारा, सेक्टर-9 अस्पताल में जिंदगी से जूझ रही बेटी

भिलाई4 घंटे पहले
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  • आरोपियों का सुराग नहीं }गुरूवार को मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

बिलासपुर के गुरुघासी दास केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही छात्रा पर अज्ञात ने दिन दहाड़े चाकू से कई वार किए। बुरी तरह से घायल शहर की यह बेटी इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अब भी वह पूरी तरह से होश में नहीं है, इस वजह से पुलिस भी छात्रा से बात नहीं कर पा रही है। छात्रा अपनी मां और पिता से ही थोड़ी बहुत बात कर रही है। इस घटना ने पूरे ट्विनसिटी को हिला कर रखा दिया है। घटना कहां, कैसे और क्यों हुई। अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन भास्कर की टीम ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग स्तर पर पूरे मामले की पड़ताल की। बिलासपुर में छात्रा के फ्रैंड से लेकर परिजनों व पुलिस के आला अफसरों से लगातार घटना को लेकर बात की। इसके बाद पता चला है कि दो संदिग्धों ने इस बेटी पर हमला किया। अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन घटना स्थल का पता चल चुका है। सेक्टर-5 में घटना हुई। मोबाइल लोकेशन खंगाला जा रहा है।

भास्कर ने की इस बेटी के पिता से बात, जानिए उन्होंने जो कुछ बताया...
छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बिलासपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक थर्ड ईयर की छात्रा है। लॉकडाउन में यूनिवर्सिटी बंद होने पर सेक्टर 6 स्थित घर पर रहने लगी। इस बीच उसकी सुबह 10 से शाम 5 बजे ऑनलाइन क्लासेज होने की वजह घर से बमुश्किल निकलना होता था। बुधवार को दूध और कुछ सामान लाने गई थी।

24 घंटे से अधिक समय गुजरने के बाद अपराध दर्ज, आरोपियों का पता नहीं
बुधवार को प्रकरण उजागर होने के बाद भी पुलिस ने करीब 24 घंटे देरी से अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। इसके चलते पीड़िता का मोबाइल लूटकर भागे आरोपियों तक पहुंचने और कॉल डिटेल के लिए गुरुवार देर शाम तक सीडीआर नहीं निकाल सकी। प्रकरण में पुलिस ने छात्रा की मां सरोज की शिकायत को आधार बनाकर एफआईआर किया है।

छात्रा आईसीयू में, दूसरे दिन भी नहीं हुआ बयान
घटना के बाद से इंजीनियरिंग की छात्रा का सेक्टर-9 अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। हालात नाजुक है। इस वजह से अभी किसी से बात नहीं कर पा रही है। इसके चलते घटना के दूसरे भी पुलिस बयान के लिए अस्पताल पहुंची। लेकिन छात्रा के मूर्छित अवस्था में रहने से बयान नहीं दर्ज कर सकी। परिजनों के बयान से कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।

पुलिस की जांच में पता चला से.-5 में हुई घटना
छात्रा पर हमला करने की घटना उजागर होने के बाद घटना स्थल सेक्टर 10 बताया जा रहा था। लेकिन गुरुवार को अपराध दर्ज करने बाद से जांच जुटी अधिकारियों को वारदात सेक्टर 5 में होने की जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों की मानें तो जिस जगह घटना हुई, वहां कोई सीसीटीवी नहीं लगा है।

हॉस्टल के फ्रैंड्स ने कहा-कॉलेज में ज्यादातर पढ़ाई में गुजारती थी समय
छात्रा बिलासपुर के गुरू घासी दास केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीटेक कैमिकल की छात्रा थी। घटना उजागर होने के बाद उसके फ्रैंड्स से भास्कर की टीम ने बात की। उन्होंने बताया कि वे इस घटना से काफी आहत हैं। उसके साथ पढ़ने वाली फ्रैंड ने बताया कि बीते तीन साल से हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई में एवरेज होने के बाद किसी भी सेमेस्टर में उसका बैक नहीं लगा। हॉस्टल में भी रहने के दौरान उसका ज्यादातर समय पढ़ाई में ही गुजरता था।

लगाई गई है टीम, जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी
"आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस सभी थ्योरी पर काम कर रही है। फिलहाल लूट की धारा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। फिलहाल पीड़िता के बयान नहीं हो सके हैं। मोबाइल लोकेशन के सीडीआर निकाला जा रहा है।"
-चित्रा वर्मा, थाना प्रभारी भिलाई नगर

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