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कर्मियों को झटका:सेल को हर माह 650 करोड़ प्रॉफिट तो वेज रिवीजन बीते अप्रैल से लागू होगा, नहीं तो जनवरी तक इंतजार

भिलाई2 घंटे पहले
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  • एनजेसीएस और सेफी मेंबर्स के साथ सेल की वर्चुअल मीटिंग

सेल प्रबंधन ने कार्मिकों को बड़ा झटका दिया है। वह किसी भी स्थिति में वेज रिवीजन का एरियर भुगतान नहीं करेगा। अब इस नुकसान को कम करने के लिए कार्मिकों को वर्तमान वित्त वर्ष के बचे 5 महीने तक कंपनी को हर महीने 650 करोड़ के प्रॉफिट में लाना होगा। यह जानकारी डायरेक्टर फाइनेंस अमित सेन ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ बीएसपी से एनजेसीएस सदस्य यूनियनों और सेफी अध्यक्ष के साथ वर्चुअल मीटिंग में दी। सेल चेयरमैन ने पखवाड़े भर पहले सेफी के साथ हुई बैठक में संकेत दिए थे।

कंपनी पर अभी भी 50 हजार करोड़ का कर्ज

सेल बीते 2 अक्टूबर से लगातार प्रॉफिट में रहने के बाद भी कर्ज की राशि में खास अंतर नहीं आया है। कंपनी पर अभी भी 50000 करोड़ से अधिक का कर्ज है। ऐसे में कंपनी का वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में करीब 800 करोड के घाटे में रहने के बाद 48 माह से पेंडिंग रिवीजन का निपटारा करना एक बड़ी चुनौती है।

वेज रिवीजन के लिए सेल की इन शर्तों को करना होगा पूरा

प्रॉफिट: वर्तमान वित्त वर्ष के 5 महीने बाकी हैं। कंपनी को हर महीने 650 करोड़ के प्रॉफिट में लाना होगा। ज्ञात हो कि पहली छमाही में कंपनी करीब 800 करोड़ रुपए के घाटे में है। ऐसे में प्रॉफिट में लाना बड़ी चुनौती है।

एरियर: यदि हर महीने 650 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 1 अप्रैल 2020 से वेज रिवीजन लागू किया जाएगा। साथ ही प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कार्मिकों को पूर्व के 39 महीनों का एरियर भुगतान नहीं होगा।

नुकसान: 5 महीने तक कंपनी के हर महीने 650 करोड़ के प्रॉफिट में नहीं रहने की स्थिति में प्रबंधन 1 जनवरी 2021 से पे रिवीजन को लागू करेगा। कार्मिकों को 48 महीनों का एरियर भुगतान से हाथ धोना पड़ सकता है।

फायदा: इंपोर्टेड कोल के दाम घटे

बैठक में जानकारी दी गई कि इंपोर्टेड कोल के दाम घटने से कंपनी को दूसरी तिमाही में 300 करोड़ से अधिक का प्रॉफिट हुआ। जनवरी में इंपोर्टेड कोल के दाम 200 डॉलर से अधिक थे। वहीं वर्तमान में 124 डॉलर प्रति टन हो गया है।

अवसर को भुनाने का समय- डायरेक्टर

डायरेक्टर फाइनेंस अमित सेन ने कहा इंपोर्टेड कोल के दाम घटने के साथ ही देश के स्टील मार्केट में उत्पादों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उत्पादन बढ़ाकर इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। मार्केट में डिमांड को देखते हुए प्रबंधन पहले ही करीब 1500 रुपए प्रति टन दाम बढ़ा चुका है। इस बैठक में बीएसपी के एनजेसीएस सदस्य एसके बघेल, वंश बहादुर सिंह, विनोद सोनी, सेफी अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर, महासचिव विमल बीसी मौजूद रहे।

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