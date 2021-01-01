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लापरवाही:जांच में देरी और भर्ती नहीं करने से 7 कोरोना मरीजों की मौत, ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भिलाईएक घंटा पहले
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कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी, जरूरत पर भर्ती भी कराए जा रहे। - Dainik Bhaskar
कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी, जरूरत पर भर्ती भी कराए जा रहे।

जिले में कोरोना से 619 लोगों की मौत के बाद भी लापरवाही जारी है। डेथ ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 15 से 21 जनवरी के बीच जिले में 15 लोगों की मौत हुई। इनमें से 7 मौतें अस्पताल की लापरवाही के कारण हुईं।

इसमें छह मरीजों की जांच में देरी हुई, जबकि एक को भर्ती करने के बजाए होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। अब मौत के लिए जिम्मेदार संस्थाओं को नोटिस दिया गया है। सीएमएचओ ने सेक्टर-9 अस्पताल थमाया नोटिस: ऑडिट रिपोर्ट में लापरवाही सामने आने के बाद सीएमएचओ डॉ. गंभीर सिंह ने सेक्टर-9 अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजा है। साथ ही लापरवाही की पुनरावृत्ति न करने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही सामने आने के बाद इन्हें भी नोटिस जारी

सेक्टर-9 अस्पताल: क्योंकि जिसे भर्ती करना था, होम आइसोलेशन में भेजा।

ड्रग इस्पेक्टर: क्योंकि निजी मेडिकल से बिना डाक्टरी पर्ची दवाई दे दी गई।

बीएम शाह अस्पताल: संभावित मरीज को कोरोना जांच की सलाह नहीं दी।

बीएमओ/बीपीएम/सीपीएम: क्योंकि लोगों को सीजनल फ्लू और कोरोना में अंतर पता नहीं

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