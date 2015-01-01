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हर बीमारी पर भारी कोरोना:7 माह में जिले के 22368 बच्चों में 7650 को नहीं लगा टीका, इन्हें टीबी, डायरिया का खतरा

भिलाई2 घंटे पहले
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तस्वीर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बापूनगर की है। जहां बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है।
  • प्रदेश में टीका से वंचित होने वाले बच्चों की संख्या 47 हजार से ज्यादा
  • कोरोनाकाल में टीकाकरण पर ग्रहण, अब एक माह में छूटे हुए बच्चों को किया जाएगा ट्रेस

अप्रैल से अक्टूबर के बीच जिले के 22368 बच्चों में 7650 बच्चे संपूर्ण टीकाकरण से वंचित हो गए हैं। बीसीजी व डिपीटी जैसा समान्य टीका नहीं लग पाने से इन्हें टीबी, डायरिया के साथ ही कोरोना का भी खतरा पैदा हो गया है। जरूरी आठों टीका लगने से छूट जाने वाले ऐसे बच्चों की संख्या प्रदेश में करीब 47300 होती है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सुदामा चंद्राकर के मुताबिक अप्रैल से सितंबर के बीच उन्होंने जिले के 14718 बच्चों को सभी टीका लगाने में सफलता हासिल की है।

उनके मुताबिक 2500 बच्चें ही सभी टीका से वंचित हैं, जबकि आंकड़ें ऐसे बच्चों की संख्या 7650 बता रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञों ने बताया कि जिन बच्चों को समय पर जरूरी टीका नहीं लग पाया, उनको वायुमंडल में मौजूद बीमारियों का खतरा ज्यादा है।

2018 से पांच साल पहले तक के टीकाकरण आंकड़ों को देखें तो जिले में टीकाकरण का वार्षिक लक्ष्य 38346 रहा है। 7 महीने के हिसाब से निर्धारित लक्ष्य 22368 के सापेक्ष जिले 12500 बच्चों को और प्रदेश में 308442 के सापेक्ष 25000 बच्चों को सभी टीका लगता रहा है।

इन दो कारणों ने रोकी टीकाकरण की रफ्तार, बच्चों को कई बीमारियों का खतरा

1- बच्चों का अस्पताल नहीं पहुंचना: जिले में कोरोना का पहला मरीज 23 मार्च को मिला और उसी के बाद लोग अस्पताल जाने से कतराना शुरू कर दिए। मई आते-आते एक तरफ कोरोना के मरीज बढ़ते गए तो दूसरी तरफ टीकाकरण कम होता गया। 2900 बच्चें जरूरी टीका से वंचित हो गए।

2- स्टॉफ की कोरोना में ड्यूटी लगना: फील्ड में टीकाकरण करने वाले कर्मियों की कोरोना में ड्यूटी लगने से टीकाकरण प्रतिशत गिर गया। कोरोना से पहले सभी अस्पतालों तथा वार्ड स्तर पर टीकाकरण होता था। कोरोना जैसे बढ़ता गया, टीका की सुविधा अस्पतालों में ही कर दी गई।

टीका से वंचित होने वाले बच्चों की सेहत पर कैसे पड़ सकता है असर, एक्सपर्ट्स से जानिए

कोरोना का भी खतरा: बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप ठुटे माह में जिन बच्चों को टीका नहीं लगा, उनके विशेष ख्याल की जरूरत है। क्योंकि लो-इम्यूनिटी के कारण टीका ही बच्चों बीमारियों से बचाता है। निमोनिया से बचाव के लिए हम तो अन्य टीका भी लगवाते हैं। वंचित बच्चों को कोरोना का भी खतरा रहता है।

बच्चों को लगने वाले जरूरी टीकों के बारे में जानिए...

  • जन्म के 24 घंटे के भीतर बीसीजी, पोलियो की ’’जीरो’’ खुराक।
  • डेढ़ माह पर ओपीवी, रोटा, एफ-आईपीवी, पीसीवी व पेन्टावेलेन्ट टीका।
  • पहले टीका के 28 दिवस बाद ओपीवी, रोटा वायरस व पेन्टावेलेन्ट दूसरा डोज।
  • दूसरे के 28 दिन बाद ओपीवी, रोटा, पीसीवी की दूसरी, पेन्टावेलेन्ट का तीसरा।
  • 9 माह में खसरा व विटामिन ’ए’ की पहली खुराक पीसीवी व बूस्टर खुराक।
  • 16 से 24 माह का होने पर बच्चे को खसरे एवं विटामिन ’ए’ की दूसरी खुराक तथा 5 साल पूर्ण होने तक 6 माह के अन्तराल पर विटामिन ’ए’ की 9 खुराकें।

नोट :- पीसीवी (न्यूमोकोलक कोन्जूगेट टीका) निमोनिया से बचाता है। पेन्टावेलेन्ट टीके डिप्थीरिया (गलघोंटू), परट्यूसिस (काली खांसी), टिटनेस (धनुषवाय), हेपेटाइटिस-बी, एवं हिब (मेनिन्जाईटिस एवं न्यूमोनिया) से बचाव होता है। ये टीके निजी अस्पतालों में भी लगाए जा रहे हैं।

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