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महामारी:82 नए कोरोना मरीज मिले 2 मरीजों की मौत भी हुई

भिलाई4 घंटे पहले
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गुरुवार को जिले में 82 नए कोरोना मरीज मिले हैं। नए मरीजों से कुल मरीजों की संख्या 17244 हो गई है। इनमें से 15849 मरीज रिकवर हो गए हैं। नए कोरोना मरीजों से जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 909 हो गई है। इनके अलावा गुरुवार को 2 कोरोना मरीजों के मौत भी हुई है। इससे जिले में कोरोना से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 487 हो गया है। सबसे ज्यादा 275 मौत सितंबर में, 90 मौतें अक्टूबर में और 28 मौतें अब तक नवंबर में हो चुकी हैं। जिले में अब भी आरटीपीसीआर जांच के सैंपलों की रिपोर्ट 7 दिनों में आ रही है, इस वजह से परेशानी बनी हुई है।

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