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छठ पूजा:36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू, ट्विनसिटी के तालाबों में आज डूबते हुए सूर्य के अर्घ्य देंगे लोग

भिलाई2 दिन पहले
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  • मास्क ही वैक्सीन है : कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी

आस्था का महापर्व छठ आज मनाया जाएगा। श्रद्धालु शाम के समय अस्ताचलगामी (डूबते हुए) सूर्य को अर्ध्य देंगे। इसके लिए घर से लेकर तालाबों तक तैयारी हो चुकी है। लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते इस बार छठ पूजा में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। तालाबों में लोग परिवार समेत नहीं जा पाएंगे। व्रत रखने वाला और उसके साथ केवल एक व्यक्ति ही पूजा के लिए उपस्थित होगा। पहले जहां पूजा के सामान व फलों से भरी टोकरी लिए पूरा परिवार बैंड-बाजे के साथ घाट पहुंचता था, वैसा इस बार नहीं होगा। तालाबों में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। भीड़ नहीं जुटाई जाएगी। हर श्रद्धालु मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा कर वापस लौट जाएगा। इस बार भीड़ और संक्रमण के खतरे को देखते हुए घर पर ही पूजा की तैयारी में जुटे हैं। छतों में इसके लिए तैयारी की है।

बच्चों व बुजुर्गों को साथ न ले जाएं, दूरी बनाकर पूजा करें
छठ पूजा स्थल पर केवल व्रती और पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजक समितियों की होगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क व सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। छोटे बच्चों व बुजुर्गों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

कोई सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा, बैंड-बाजा भी नहीं होगा
पूजा में किसी प्रकार की जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। पूजा स्थलों में पान, गुटखा आदि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। आसपास किसी प्रकार का बाजार, मेला, दुकान आदि नहीं लगाए जाएंगे। ध्वनि विस्तारक यत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। सुबह 6 से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

आज बैंकों में रहेगी छुट्टी, राज्य सरकार की घोषणा
राज्य सरकार ने 20 नवंबर को छठ पूजा के अवसर पर बैंक कर्मचारियों के लिए छुट्टी की घोषणा की है। आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य शासन से बैंकों और वित्तीय संस्थानों में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत छठ पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की थी।

आनंद, रवि और सर्वार्थ सिद्धी योग एकसाथ, पूजा फलदायी
छठ पर्व के दिन इस बार कई विशेष योग बन रहे, जो पूजा, आराधना के फल को और बढ़ाएगा। ज्योतिषाचार्य पं. दत्तात्रेय होस्केरे के अनुसार शुक्रवार को आनंद योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धी योग का संयोग है। इन योगों के कारण शाम 5.17 बजे से सूर्यास्त के आसपास अर्घ्य देना, पूजा करना लाभप्रद है। दूसरे दिन शनिवार सुबह सूर्य की पूजा विशेष फलदायी होगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सूर्य अस्त होने के 24 मिनट पहले व बाद में भी श्रद्धालु अर्घ्य दे सकते हैं।

सेक्टर-1 और से-2 के अधिकांश लोग घर पर करेंगे छठ पूजा
इस बार सेक्टर-1 और सेक्टर-2 के अधिकांश लोग घर पर ही छठ की पूजा करेंगे। इसके पीछे दो बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह कि कोरोना संक्रमणकाल में भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दूसरी बड़ी वजह से ये है कि इस बार सेक्टर-2 तालाब की सफाई नहीं हुई है। पानी गंदा है। से-1 के पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने बताया कि सेक्टर-1 के संजय मिश्रा और जयप्रकाश चौहान अपने घर पर ही छठी मैया की पूजा करेंगे। उन्होंने अपने घर के छत पर पूजा की तैयारी कर ली है। से-1 और से-2 के अधिकांश परिवार घर पर ही पूजा करेंगे।

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