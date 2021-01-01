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टैक्स नहीं चुकाया:350 ट्रांसपोर्ट्स पर कार्रवाई, बस और ट्रक मालिकों को आरटीओ ने वाहन कुर्क करने का नोटिस भेजा

भिलाईएक घंटा पहले
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7 साल से वाहनों का टैक्स जमा नहीं करने वाले और वन टाइम सेटलमेंट का भी लाभ नहीं उठाने वाले 350 बस और ट्रक मालिकों को आरटीओ ने वाहन कुर्क करने का नोटिस भेजा है। इस कड़ी में इतने ही वाहनों के मालिक और हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में नोटिस भेजा जाना है। करीब डेढ़ करोड़ रुपए टैक्स की वसूली की जाएगी।

आरटीओ के नियमानुसार बस संचालकों से हर महीने और ट्रक मालिकों से हर तीन महीने में रोड टैक्स समेत वाहन से संबंधित अन्य टैक्स लिए जाते हैं। इसमें 350 ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं, जिनके पास 3-5 गाड़ियां या इससे अधिक बस या ट्रकें हैं। इन लोगों ने 7 साल से टैक्स जमा नहीं किया है। इनकी सुविधा के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की गई थी। उन्हें 2018 के पहले तक के पुराने मामलों का निराकरण करने कहा गया था।

147 ट्रांसपोर्टरों से वसूले 25 लाख, नोटिस भी जारी

इससे पहले 147 बस और ट्रक मालिकों को नोटिस जारी किया गया था। उनसे करीब 25 लाख की वसूली की गई है। इसके अलावा 129 ट्रांसपोर्टरों को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। टैक्स जमा नहीं करने पर उनके वाहनों को कुर्की करके टैक्स की राशि वसूली जाएगी।

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