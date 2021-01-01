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जागरुकता और सख्ती:स्कूल के आसपास 100 गज के भीतर तंबाकू बेचने वालों पर की जाएगी कार्रवाई

भिलाईएक घंटा पहले
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आज स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सहयोग से नशा मुक्ति एवं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता के लिए एक निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर न्यायाधीश प्रशांत देवांगन ने कोपा अधिनियम के बारे में पुलिस को जरूरी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर 200 रुपए का जुर्माना, सिगरेट तथा किसी अन्य तंबाकू के विज्ञापन का निषेध जिसमें 1000 रुपये का जुर्माना, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सिगरेट व तंबाकू के सामग्री का विक्रय करने पर 200 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसी तरह शैक्षणीक संस्थानों के 100 गज से कम दूरी पर ऐसे सामानों की बिक्री पर 200 रुपए जुर्माना और तंबाकू उत्पादों के पैकिंग पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी नहीं होने पर 5000 रुपए का जुर्माना और दो वर्ष कारावास हो सकता है।

विधिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने कहा कि नालसा उन्मूलन संबंधित के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि नशा व्यक्तिगत के साथ-साथ समाज में भी बुरा प्रभाव डालता है। मोटर दुर्घटना के अधिकांश मामले में नशे की हालत में गाड़ी चलाने के कारण ही होती है। समाज में युवा वर्ग वर्तमान परिस्थिति में नशे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।

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