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तीसरा चरण जारी:दिवाली की छुट्‌टी में भी इंजीनियरिंग सीटों को भरने के लिए होंगे दाखिले

भिलाई2 घंटे पहले
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प्रदेश में इंजीनियरिंग की सीटें भरने के लिए तीसरे चरण का दौर चल रहा है। 10 नवंबर से कॉलेजों में प्रवेश होना है। रिक्त सीटों को भरने के लिए 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक काउंसलिंग की गई। जिसके बाद 10 से सीटों का आवंटन और उसके बाद प्रवेश की प्रकिया शुरू होगी। प्रवेश लेने की अंतिम तारीख 13 नवंबर शाम 5 बजे तक है। लेकिन इस बीच दिवाली की छुट्टी पड़ रही है।

सीटों को भरने के लिए डीटीई के अधिकारी इस छुट्टी में भी काम करेंगे। वहीं निजी कॉलेजों के स्टाफ की भी छुट्टी कैंसिल हो सकती है। इसे लेकर कॉलेज प्रबंधन भी अपनी तैयारी कर रहा है। अब तक 29 प्रतिशत सीटों पर ही प्रवेश हुआ है।

16 तक का शेड्यूल हो चुका है जारी: प्रदेश में खाली इंजीनियरिंग की सीटों को भरने के लिए डीटीई ने तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया था। 10 से 13 तक प्रवेश होना है।

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