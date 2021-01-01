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विश्व कैंसर दिवस:निकोटिन सेवन नहीं करने वालों में भी 12% की दर से बढ़ रहा कैंसर, कारण - पेस्टिसाइड युक्त आहार

भिलाई2 घंटे पहलेलेखक: अनुराग शर्मा
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  • सबसे ज्यादा मुंह, फेफड़े, स्तन और अमाशय कैंसर के मामले जिले में सामने आ रहे

जिले में कैंसर मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। निकोटिन सेवन नहीं करने वाले लोगों में भी यह बीमारी औसत 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। ये वे लोग हैं जो किसी न किसी कारण से पेस्टिसाइट युक्त भोजन जाने अजाने में ले रहे हैं। पेस्टिसाइट में मुख्य रूप से डीडीटी और एंडोसल्फान जैसे हानिकारण तत्व पाए जाते हैं, जो कैंसर का कारण बनते हैं। जिले में मुंह, गले, फेफड़े और स्तन कैंसर के मरीजों की संख्या अन्य कैंसर के मरीजों से ज्यादा है। गर्भाशय, अमाशय के कैंसर मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2016 में दुर्ग सहित प्रदेश में कुल 4831 नए मरीज मिल थे, जो 2017 में बढ़कर 5228 और 2018 में 5666 हो गए। इस तरह से औसतन 8 प्रतिशत से ज्यादा की गति से जिले में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

ये आंकड़े सिर्फ सरकारी अस्पतालों के हैं। वर्ष 2019 में प्रदेश में कई निजी कैंसर अस्पताल खुलने से बहुत सारे मरीज वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इन्हें शामिल नहीं किया गया। राज्य कैंसर संस्थान के प्रोफेसर डॉ. आशुतोष गुप्ता ने बताया कि प्रमुख वजहों में खान-पान की वस्तुओं में ज्यादा पेस्टिसाइड, वेस्टर्न फूड का इस्तेमाल, कम उम्र में धूम्रपान है।

अब बच्चे भी कैंसर की चपेट में आने लगे
प्रोफेसर डॉ. आशुतोष गुप्ता बताते हैं कि पहले 45 या 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती थी। लेकिन पिछले पांच सालों से 15 से 25 साल के बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। कम उम्र में धूम्र-पान की आदत बढ़ने से इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है।

समय पर इलाज कराता हूं, पहले जैसा महसूस हो रहा
ती न साल पहले मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ। उस वक्त थोड़ी चिंता हुई लेकिन आज नहीं है। एम्स रायपुर से इलाज चल रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि मुझे चौथे स्टेज का कैसर है। तीन साल पहले भूख नहीं लग रही थी। गले में सूजन और बात करने में तकलीफ भी हो रही थी। पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया। परेशानी बढ़ी तब डॉक्टर को दिखाया और कैंसर की पहचान हुई। ऐसे में किसी को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में इसका मुफ्त इलाज होता है। देरी से परेशानी बढ़ जाती है। इलाज जारी रखने से मैं पहले जैसा ही महसूस करता हूं।

जानिए, होतें हैं मुफ्त इलाज

  • शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर
  • रायगढ़
  • बिलासपुर
  • जगदलपुर
  • अम्बिकापुर
  • राजनांदगांव
  • अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर।
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