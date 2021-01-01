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सुविधा पर ग्रहण:5 महीने पहले शुरू कैंसर वार्ड केवल 2 दिन चला, अब यहां ईएनटी ओपीडी लगाई जा रही

भिलाई2 घंटे पहले
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  • प्रभारी डॉक्टर के इस्तीफे के बाद दूसरे डॉक्टरों को जिम्मेदारी ही नहीं दी, इसलिए ऐसी नौबत

जिले में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्ग का स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है। उसके ढुलमुल रवैए से चार महीने पहले तक जिला अस्पताल में कैंसर के इलाज की मिलती रही सुविधा आज बंद हो गई है। जिम्मेदारों ने यहां पर कैंसर ओपीडी संचालित करने वाली डॉ. बुधेश्वरी के इस्तीफे के बाद ट्रेनिंग लेने वाले दूसरे दो डॉक्टरों को कैंसर ओपीडी करने का आदेश ही नहीं दिया। इस वजह से न तो उनके द्वारा शुरू की गई किमोथेरेपी को बरकरार रखा जा सका, न ही घोषणा के बावजूद कैंसर की दवाई मंगाई गई। केवल तीन मरीजों की कीमोथेरेपी यहां हो सकी। चार महीने पहले जहां कैंसर ओपीडी संचालित थी। वहां अब ईएनटी ओपीडी लग रही। ऐसे में जिले के कैंसर मरीजों को ट्रेंड डॉक्टर रहते हुए इलाज नहीं मिल पा रहा है। मरीज रायपुर तक जा रहे।

विभाग के पास मरीजों की सही जानकारी तक नहीं
कैंसर के प्रति स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इस कदर है कि उसके पास स्थानीय मरीजों के आंकड़े तक नहीं है। जबकि कैंसर कंट्रोल एनएचएम के एनसीडी कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा है। कागजों में रोकथाम की एक्टिविटी संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर चल रही मुहिम भी यहां फेल है।

ट्रेंड 2 डॉक्टरों में से एक का नाम भी नहीं मालूम
डॉ. बुद्धेश्वरी के रिजाइन के बाद सीएमएचओ डा. गंभीर सिंह ने दो डॉक्टरों को कैंसर से जुड़ी जानकारी को लेकर ट्रेनिंग दिलाई गई। उनमें एक डॉक्टर बीएल मरकाम थे, जो वर्तमान में ईएनटी में ड्यूटी कर रहे हैं। वहीं दूसरे के बारे में हेल्थ विभाग को ही जानकारी नहीं है।

निजी सेटअप के आकंड़े, ये भी बताया जा रहा गलत
वित्तीय वर्ष - नए मरीज
2016-17 - 38
2017-18 - 460
2018-19 - 142
2019-20 - 57
2020-21 - 38 (दिसंबर में)

इधर आज एक निजी होटल में कैंसर पर सेमिनार आज
4 फरवरी को कैंसर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मालवीय नगर चौक स्थित एक निजी होटल में सेमिनार रखा गया है। इसमें जिले के डॉक्टर व कैंसर विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे। इसमें एनसीडी प्रभारी डॉ. आरके खंडेलवाल की ओर से सभी मितानिन और आंगनबाड़ियों को भी बुलाया गया है। चाय के साथ लंच की भी व्यवस्था की गई है।


सीधी बात
डॉ. गंभीर सिंह, सीएमएचओ, दुर्ग
सवाल - कीमोथैरिपी बंद हो गई, दवा भी अब तक नहीं आई, कैंसर कैसे थमेगा?
-वहां के डॉक्टर के रिजाइन के बाद दो डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिलाई है। सीएस को बंद ओपीडी वजरूरी व्यवस्थाएं करने को बोला है।
सवाल - 4 माह पहले कैंसर की दवा देने का दावा किया गया था, नहीं आई क्यों?
-ट्रेनिंग लेने वाले डॉक्टर कैंसर ओपीडी में बैठना शुरू कर दें। दवाओं का क्या, वह तो एक दिन में ही लोकल स्तर पर खरीद लेंगे।
सवाल - विशेषज्ञ कह रहे कि हर साल मरीज बढ़ रहे, विभाग के आंकड़े क्या कह रहे हैं?
-एनसीडी प्रभारी के पास एक साल के ही आंकड़े हैं। मांगने के बाद भी वह कैंसर मरीजों का साल-वार आंकड़ा नहीं दे पाए हैं।

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